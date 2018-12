Contatore dell'energia elettrica guasto: utente di Altopascio riceve fatture per 6800 euro

Altri articoli in Piana

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:05

L’auditorium di Porcari torna ad essere luogo di cultura, e lo fa con un programma ricchissimo che va da gennaio ad aprile 2019; per questo la Fondazione Cavanis ha deciso di pubblicizzare gli eventi con due pubblicazioni diverse: la prima per il programma valido per i mesi di gennaio e...

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:20

La piscina comunale di Capannori sempre più accessibile ed utilizzabile anche da parte delle persone con disabilità. L'impianto sportivo che già dispone di un'attrezzatura per calare in acqua le persone non deambulanti, ovvero un ascensore con sedile idraulico, è stato infatti dotato di un verticalizzatore, un apparecchio elettrico che consente...

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:09

57 mila 500 euro per disoccupati, pensionati over65 e giovani coppie altopascesi. Torna anche quest'anno il fondo anticrisi di Altopascio, foraggiato per 7 mila 500 euro anche con i contributi derivanti dall'accoglienza migranti richiedenti asilo, che il Governo ha riconosciuto all'amministrazione comunale

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:50

Pronta la nuova stagione di Prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo che lancia l'idea “Metti un abbonamento sotto l'albero” per fare un regalo originale, che permetta di godere dei principali appuntamenti con i grandi interpreti attesi al teatro nel 2019

giovedì, 20 dicembre 2018, 11:26

Incendio nella notte in via Regina Elena ad Altopascio, dove è andata a fuoco una abitazione privata. Ancora da accertare le cause del fatto, su cui indagano i carabinieri

giovedì, 20 dicembre 2018, 10:23

Turno di campionato per il Bama Altopascio all'insegna del "Thank God It's Friday". Sì, un anticipo quello di domani sera che casca a fagiolo per scacciare dalla mente la brutta gara dell'ultimo turno sul parquet di Valdisieve