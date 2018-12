Piana : montecarlo



Controllo del vicinato, operativo il numero unico del comune

sabato, 22 dicembre 2018, 15:02

Un'unica chat comunale, collegata direttamente alle forze dell'ordine, dove indirizzare tutte le segnalazioni raccolte dai gruppi di controllo del vicinato. Si evolvono così, ulteriormente, le misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale facendo affidamento, oltre al pattugliamento coordinato tra la Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri e Guardie Giurate, ai sistemi di messaggistica più diffusi tra la cittadinanza, in questo caso la chat di whatsapp. Restano attivi e consigliati per i casi di urgenza e segnalazione diretta il 112 ed il recapito dei Vigili Urbani al numero 058322529.

Obiettivo quello, non soltanto, di incentivare la politica di controllo del vicinato (promossa per primo in Toscana proprio dal comune di Montecarlo) quanto di regolare l'impiego di questi strumenti di contatto evitando, grazie all'attività di verifica delle forze dell'ordine preposte, un loro uso improprio ed inefficace capace di creare allarmismi spesso ingiustificati, tali peraltro da vanificare il lavoro stesso di controllo ed indagine.

La chat comunale, propria in questa direzione di razionalizzazione, raccoglierà esclusivamente i referenti dei gruppi di controllo del vicinato costituitosi all'interno del territorio comunale. L'invito dell'amministrazione comunale è quindi rivolto alla cittadinanza affinché proceda alla semplice e veloce fase di attivazione di nuovi gruppi divisi per aree precise del territorio così da incentivarne la copertura più ampia possibile.

Per aiutare il cittadino a formalizzare la creazione dei gruppi e l'attivazione del servizio (reperibile sul sito del comune all'indirizzo https://www.comune.montecarlo.lu.it/home/servizi/modulistica.html#jump1) sono direttamente a disposizione gli amministratori al numero 3480637470.

"Ci appelliamo alla cittadinanza - dichiarano il sindaco Vittorio Fantozzi, assieme al consigliere delegato alla Polizia Municipale Marco Carmignani ed al comandante Fabio Scollo - affinché con l'incentivo del controllo del vicinato sia possibile rendere ancora più efficace il lavoro svolto dalle forze dell'ordine".

Per infoTel. 3464003883