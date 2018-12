Piana : porcari



Da sabato in piazza Orsi torna la giostra gratuita

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:23

Torna anche quest'anno la giostra in piazza Felice Orsi. Grazie al contributo di Esselunga, per tutto il periodo delle feste natalizie i bambini e le loro famiglie potranno godere di questa installazione che apre domani (sabato 8 dicembre) e resterà aperta sino all'Epifania.

Si tratta di una delle iniziative di maggiore successo organizzate in paese per le festività natalizie. Un appuntamento ormai divenuto tradizionale, nata ormai oltre dieci anni orsono. La "giostrina di Natale" incontra il favore indiscusso da parte non solo dei bambini, ma anche dei genitori e dei nonni che li accompagnano. Il tutto in maniera completamente gratuita sia per gli utenti che per il Comune, grazie al contributo di Esselunga.

La giostra resterà aperta tutti i giorni esclusi 25 dicembre e 1 gennaio. Fino al 22 dicembre l'orario è il seguente: feriali 15-19, festivi 10-13 e 15-19, dal 22 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 10-13 e 15-19.