Piana



D'Ambrosio: "Assi viari, opera necessaria e concreta"

lunedì, 3 dicembre 2018, 21:25

Il primo cittadino di Altopascio, Sara D'Ambrosio, interviene dopo aver partecipato, a Lucca, all'incontro sugli assi viari previsto per la giornata di oggi.



"Oggi ero a Lucca all'incontro sugli assi viari - esordisce -. Ci sono sul tavolo i soldi per la progettazione del secondo lotto, quello est-ovest, che comprende il completamento della circonvallazione di Altopascio. Questo significa liberare la via Romana dai mezzi pesanti e quindi portare a cascata un beneficio tangibile, sensibile e immediato ai cittadini di Altopascio, Montecarlo, Porcari, Capannori e Lucca, al sistema di viabilità e di mobilità della Piana, alle esigenze di sviluppo delle imprese del territorio, a partire dal nostro, che è a tutti gli effetti un polo logistico e industriale della Toscana centro-nord, di collegamento diretto tra la A11 e la FiPiLi. Quindi lavoriamo a testa bassa e pancia a terra per trovare altri fondi per la progettazione dell'asse est-ovest e, soprattutto, per la sua realizzazione".

"Nel frattempo - spiega - andiamo avanti con l'asse nord-sud, chiediamo i documenti del progetto - e su questo oggi abbiamo chiesto alla Regione di convocare un incontro con Anas e i rappresentanti del territorio per visionare le carte - verifichiamo che siano state inserite le prescrizioni emerse dall'inchiesta pubblica per realizzare il miglior intervento possibile per il territorio. In quell'incontro con Anas chiederemo certezze sull'est-ovest e un impegno certo da parte dei parlamentari e amministratori locali per portare a casa anche quell'opera".

"Questo - sottolinea D'Ambrosio - è un lavoro che va fatto insieme, qui non ci sono schieramenti politici o ideologici, c'è solo il fare le cose e farle bene. E mi dispiace che oggi i rappresentanti lucchesi del M5S non siano venuti: parlano giustamente di concretezza e questa è un'opera necessaria e concreta, perché risponde concretamente alle esigenze di centinaia e centinaia di persone, alle ambizioni e alle necessità di crescita di centinaia di aziende".

"Viviamo in un territorio molto avanzato e sviluppato dal punto di vista imprenditoriale e scarso da quello infrastrutturale - conclude -: vogliamo porci il problema una volta per tutte e agire per risolverlo? Siamo qui per questo, solo per questo".