D'Ambrosio: "Raddoppio ferroviario e Sottopasso, ci batteremo anche in modo eclatante"

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:53

Il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, interviene decisa per salvare e realizzare il raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia e il sottopasso di Altopascio.



"Se confermata - esordisce il sindaco altopascese -, la notizia del definanziamento del raddoppio ferroviario nella tratta Lucca- Pistoia, opera già finanziata per oltre la metà dei fondi dalla Regione Toscana, e per la parte restante dai Governi precedenti a questo, sarebbe un pugno in faccia al nostro territorio e alla nostra comunità. Prevedere meno fondi, infatti, significa in sostanza far slittare la progettazione e quindi l'inizio dei lavori di almeno un anno, ma forse anche qualcosa in più, costringendo migliaia di cittadini e di aziende a veder sfumare quello che per tutti noi è un'opera attesa e ormai irrimandabile: poter andare da Viareggio a Firenze in treno con tempi ragionevoli, prevedere più treni su quella tratta, preferire la mobilità ferroviaria a quella stradale. E nel caso specifico di Altopascio, il raddoppio ferroviario equivale alla realizzazione del sottopasso sulla via Francesca Romea. La mia amministrazione ha creduto da subito nel progetto del raddoppio e all'opportunità che rappresenta per Altopascio: dentro quell'opera, infatti, rientra anche il sottopasso, che risolverebbe in larga parte il problema pesantissimo del congestionamento del traffico sulla Romea, a due passi dal centro storico, in mezzo alle case, con il passaggio a livello che si chiude 4 volte all'ora. Non solo abbiamo presentato osservazioni e chiesto modifiche per rendere quel sottopasso il migliore possibile per il nostro paese, ma siamo anche in costante contatto con Ferrovie per conoscere i tempi di realizzazione del progetto definitivo, che a breve sarà pronto, per poi presentarlo a tutta la comunità.



Quindi no, non è accettabile che il Governo Lega-M5S stoppi, riduca o rinvii il finanziamento di questa opera, che tra l'altro comporterebbe anche una ricaduta positiva in termini ambientali, a partire dalla qualità dell'aria.

Si sta assistendo a una tendenza generale al blocco di tutti gli investimenti già programmati, come per esempio la contrarietà agli Assi Viari: investimenti che sono motore di sviluppo, di crescita economica ed occupazione, visto che realizzare infrastrutture significa anche dare lavoro.

Che si sappia da subito - conclude la D'Ambrosio: se quei fondi che ci spettano non ci saranno, la responsabilità è di questo Governo, formato da Lega e Movimento 5 Stelle. E noi non resteremo a guardare: come sindaco, come amministrazione comunale, come rappresentanti di questo territorio ci batteremo, anche in modo eclatante, per salvare e, quindi, realizzare il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia e, di conseguenza, il sottopasso di Altopascio".