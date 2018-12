Piana



Del Chiaro e Pieretti: "C'è intesa fra Capannori e Lucca per la rotatoria di via di Pelago"

sabato, 22 dicembre 2018, 11:55

"Le amministrazioni comunali di Capannori e Lucca stanno collaborando seriamente per realizzare la rotatoria in via di Pelago fra Marlia e San Cassiano a Vico. Infatti Lucca, sul cui territorio ricade la gran parte dell'incrocio, ha inserito i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche e Capannori comparteciperà economicamente al progetto e all'intervento". È quanto affermano i consiglieri comunali Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti (Pd).



"È interesse di entrambi gli Enti risolvere la situazione di criticità dell'incrocio con una rotatoria che rallenti e direzioni il traffico di transito - proseguono i consiglieri – Vogliamo migliorare la sicurezza stradale del crocevia perché l'elevata velocità di percorrenza dei mezzi e la visibilità non ottimale sono causa di incidenti. L'intervento, come concordato fra le due amministrazioni, sarà completo e definitivo, senza soluzioni provvisorie o di fortuna con rotatorie in new jersey. Lo spazio dell'intersezione, infatti, non è molto ampio e spesso è attraversato da mezzi pesanti che devono dirigersi alle aziende vicine. Per fare un lavoro a regola d'arte, quindi, c'è bisogno di espropriare una parte dei terreni confinanti ampliando così gli spazi di manovra. È questa la realtà – concludono Del Chiaro e Pieretti – nonostante qualche consigliere dell'opposizione cerchi di fare disinformazione".



Il comune di Capannori, peraltro, ha recentemente provveduto ad asfaltare buona parte del manto stradale di via di Pelago, crocevia tra i due territori confinanti e zona di passaggio per raggiungere il centro di Lucca.