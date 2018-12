Dopo il concerto di Natale dell'Orchestra "Enrico Pea" la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli

Altri articoli in Piana

giovedì, 13 dicembre 2018, 17:37

Domani i lavoratori delle Cartiere Carrara dello stabilimento in via Tazio Nuvolari (PIP di Carraia) scenderanno in sciopero e effettueranno un presidio davanti ai cancelli d'ingresso dello stabilimento. L'iniziativa decisa dalla RSU d'intesa con SLC CGIL e FISTEL CISL Territoriali , è il terzo sciopero che viene indetto per la...

giovedì, 13 dicembre 2018, 15:40

Accoglienza è Arte, ovvero come un intervento artistico possa diventare fautore di un progetto di mediazione culturale, dove arte, bellezza, dialogo e integrazione sono diventate facce della stessa medaglia

giovedì, 13 dicembre 2018, 14:24

Il sindaco Menesini: “Una novità che introduciamo in un’ottica di semplificazione e di maggiore trasparenza nei confronti della popolazione”

giovedì, 13 dicembre 2018, 14:00

Giunge quest'anno alla quinta edizione 'Lillero - Il vero mercato del baratto'- con i nostri lilleri si lallera - che si svolgerà sabato 22 dicembre dalle 15 alle 19 e domenica 23 dicembre dalle 11 alle 19 al polo culturale Artémisia di Tassignano

giovedì, 13 dicembre 2018, 12:39

Sabato 15 dicembre, alle ore 17.30, al museo Athena di Capannori nell'ambito della nona edizione della rassegna "Alla scoperta dell'Africa. Tra storia e attualità", Ibraim Kane Annour, un Tuareg, presenterà il libro "Il deserto negli occhi"

giovedì, 13 dicembre 2018, 12:22

Il consigliere comunale di Capannori, Paolo Rontani, interviene con una nota in merito al bilancio del comune e critica l'operato dall'amministrazione Menesini