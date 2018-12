Piana : porcari



Due operai in pensione dopo 37 anni di lavoro: il ringraziamento dell'amministrazione

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:56

Una vita, o quasi, spesa al servizio della comunità porcarese. E adesso la meritata pensione. Attilio Pieri e Pierangelo Di Giulio sono andati a riposo rispettivamente dopo 37 e 36 anni di lavoro come operai specializzati del comune. Il sindaco Leonardo Fornaciari e il consigliere con delega al Personale Francesca DeToffol li hanno ricevuti in comune per tributare loro il giusto riconoscimento.



“A queste due persone va il ringraziamento dell’amministrazione e di tutto il paese - hanno detto - per aver contribuito per tutti questi anni con la loro opera alla cura e la manutenzione della cosa pubblica, con dedizione, amore e diligenza”.