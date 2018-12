Due signore della danza italiana incontrano i sax di Edoardo Ricci nella terza serata di "Tempi di reazione"

Altri articoli in Piana

giovedì, 6 dicembre 2018, 17:00

Nella nona giornata del campionato under 18 femminile girone C, la Polisportiva Capannori Volley cede le armi alla supremazia territoriale della Pallavolo Valdiserchio. La capolista di Borgo a Mozzano infatti, infligge, tra le sue mura amiche, alla formazione ospite capannorese una sconfitta con il punteggio netto di 3-0 con i...

giovedì, 6 dicembre 2018, 13:14

Il responsabile delle attività di base dell'Inter sarà ospite del Tau Calcio per un importante momento di confronto e riflessione sulla cura dei giovani talenti

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:57

Ricchissimo il programma di appuntamenti ad Altopascio in occasione delle festività natalizie tra mercatini di natale, concerti, spazi dedicati ai bambini e la pista di pattinaggio su ghiaccio

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:54

Il tema della qualità dell'aria torna in primo piano e Porcari si trova in una zona del territorio particolarmente esposta. Per questo, l'amministrazione comunale, confrontando le rilevazioni degli anni passati, vuole capire se con la costruzione delle due rotonde in centro e su viale Puccini la situazione ambientale sia effettivamente...

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:56

Una vita, o quasi, spesa al servizio della comunità porcarese. E adesso la meritata pensione. Attilio Pieri e Pierangelo Di Giulio sono andati a riposo rispettivamente dopo 37 e 36 anni di lavoro come operai specializzati del comune

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:37

Rifiuti ingombranti e Raee, a Porcari si raddoppia: a partire dalla fine di novembre di quest’anno e per tutto il 2019, Ascit e il comune di Porcari hanno introdotto un giro aggiuntivo di raccolta ogni settimana su appuntamento. Questa la novità fortemente voluta dall’amministrazione e dall’azienda di gestione rifiuti