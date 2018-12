È Luciano Pascolini il nuovo comandante dei carabinieri di Altopascio

Altri articoli in Piana

lunedì, 3 dicembre 2018, 16:42

Sono state consegnate questa mattina le firme cartacee a favore del Monte Pisano, concorrente nel nono censimento dei "Luoghi del Cuore" del Fai. All'incontro hanno partecipato Fabiola Franchi, dell'associazione 'Amici della Certosa di Pisa' a Calci; Serena Frediani, assessore del Comune di Capannori e Fabio Barsanti, consigliere comunale di Lucca

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:44

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi cinque giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, senza vento capace di disperdere le Pm10, i Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un’ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e...

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:15

Vincono tutte le squadre giovanili del Tau: gli Allievi Elite tornano a vincere contro la Pro Livorno Sorgenti, mantengono il periodo positivo gli Allievi B e i Giovanissimi Elite. Vittoria anche per i Giovanissimi B

lunedì, 3 dicembre 2018, 12:28

Gli uffici postali di Lappato, San Colombano, San Ginese e Vorno sono definitivamente salvi. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, di fermare il piano di chiusura delle filiali su tutto il territorio italiano, si pone quindi fine a una vicenda iniziata quasi quattro...

lunedì, 3 dicembre 2018, 12:09

E' previsto per giovedì 6 dicembre alle ore 18,15, presso la sede consortile di Santa Margherita, Via dello Scatena n. 4 (accanto all'ex casello autostradale), l'incontro pubblico, convocato dal presidente Ismaele Ridolfi assieme all'assessore all'ambiente Matteo Francesconi, per dare gambe al progetto "Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo"

lunedì, 3 dicembre 2018, 10:24

La natura fonte di ben-essere. E’ il titolo del convegno promosso da Coldiretti in collaborazione con l’associazione comitato crescita sociale Verciano e comune di Capannori in programma domenica 9 dicembre (dalle ore 16.00) presso la Chiesa Monumentale di Santo Stefano a Capannori