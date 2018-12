Piana : altopascio



En plein: vincono tutte le squadre del Tau

martedì, 11 dicembre 2018, 14:20

En plein per le giovanili del Tau Calcio Altopascio, che vivono quattro partite su quattro.

Partono subito forte i ragazzi di mister Giuli contro la Sestese, che segnano il primo goal con Sauro al 6'. Nella ripresa segna Margheri la rete del 2 a 0, poi all'80' Muccioli e all'82' Gaddini che sigla il 4 a 0.

I ragazzi di mister Giuli mantengono la seconda posizione in classifica accorciando le distante dalla Cattolica, che ora è a +4. Prossima partita contro lo Sporting Arno.

Tau Calcio Altopascio – Sestese 4 - 0

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rombi, Margheri, Fanani, Sauro, Pratesi, Amato, Pini, Gaddini. A disp: Abutoaei, Berruti, Gori, Magini L., Menconi, Pallanti, Tartarini.

SESTESE: Tortelli, Bencini, Stoppa, Drovandi, Romeo, Borghini, Gambini, Patti, Fioravanti, Bonifazi, Paggetti. A disp: Berni, Bonciani, Cioni, Frongillo, Sitzia, Frashni, Bandinelli, Tognelli, Ermini.

RETI: Sauro, Margheri, Muccioli, Gaddini.

Continuano a collezionare vittorie anche gli Allievi B che battono di misura la Floria 2000.

Le squadre si sono affrontate a viso aperto fin dai primi minuti di gioco. Azioni pericolose da entrambe le parti fino al 35' quando Bachini segna la rete dell'1 a 0.

I ragazzi di mister Bozzi guidano ancora la classifica con 3 punti di vantaggio dalla Cattolica Virtus. Prossima partita contro lo Scandicci.

Tau Calcio – Floria 2000

TAU CALCIO: Abutoaei, Bachini, Bellucci, Bini, Filieri, Iannello, Lartini, Marchetti, Pallanti, Scannerini, Silvano. A disp.: Coppola, D'Andrea Pisani, Lentini, Likaj, Menconi, Selmi, Tavanti, Tragni.

FLORIA 2000: Ballini, Bartoli, Cambo, Catani, Chiarello, Colasuono, Landi, Minischetti, Passa, Pecci, Satta. A disp: Boni, Cafissi, Giordano, Pinnacarta, Tofanelli.

RETI: Bachini.

È di nuovo vittoria anche per i Giovanissimi Elite che segnano 2 reti alla Cattolica Virtus. Una partita molto combattuta, che vede entrambi gli schieramenti muoversi bene in campo fino a quando Rossi porta la Cattolica in vantaggio. Nella ripresa arriva il pareggio firmato Tau con Manfredi e nei minuti di recupero ecco il goal della vittoria di Lari.

Dal primo posto in classifica, a quattro punti di vantaggio dalla Cattolica, il Tau si prepara a incontrare lo Sporting Arno.

Cattolica Virtus - Tau Calcio Altopascio 1 - 2

CATTOLICA VIRTUS: Barbieri, Duranti, Genova, Meucci, Righi, Soccodato, Zannino, Bartolozzi, Falaschi, Magnolfi, Micheli, Rossi Lottini, Travagli, Zeroni, Bigozzi, Fancelli, Maliqaj, Papalini, Sepe, Vigano.

TAU CALCIO: Bartolini, Calu, Carmignani, Ceccarelli, Cecilia, Di Biagio, Di Vita, Fiorentini, Giannotti, Gigante, Lleshi, Manfredi, Marioni, Oliva, Quilici, Rocco, Tirinnanzi, Vitrani.

RETI: Manfredi, Lari, Rossi.

Partita senza storia per il Tau Calcio Altopascio che vince per 9 a 1 contro il Ponte 2000. Un’altra bella prova per i 2005 che si stanno già preparando per il torneo Halima Haider di Roma, dove la formazione amaranto si confronterà con molte squadre professionistiche.

Ponte 2000 - Tau Calcio 1 -9

PONTE 2000: Di Cicco, Lemzizi, Tabaku, Calandriello, Luciano, Cullhaj, Lila, De Rosa, Raffaelli, Stelluto, Marascio.

TAU CALCIO: Lippi, Benvenuti, Mariotti, Ferrucci, Vellutini, Casani, Guidi, Maurelli, Lari, Vitolo, Taccini.

RETI: Ferrucci, Guidi (2), Maurelli (2), Lari (2), Taccini (2), Raffaelli.