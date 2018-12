Piana



Fagni: "Abbiamo tutti condannato il gesto: ora il Pd ci spieghi dove vede la matrice politica!"

sabato, 8 dicembre 2018, 18:49

Francesco Fagni interviene sull'episodio che ha visto, suo malgrado, protagonista il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio e sulla scritta che è comparsa successivamente dopo che è stato cancellato il nome del primo cittadino:

Un gesto vile che l'autore dovrà pagare duramente, la speranza è che siano presto accertate le responsabilità. Non possiamo che pensarla così e lo abbiamo detto e ridetto, in tutte le salse. Non sono nemmeno d'accordo con chi critica il clamore mediatico che è stato messo in piedi; oppure con quelli che dicono: "ci sono Sindaci che ricevono proiettili per posta, offese, minacce e non lo scrivono su Facebook....poteva far cancellare tutto e starsene zitta!";. io non credo che questo avrebbe cambiato le cose. Certo mi sorprendono le parole lette negli articoli di condanna, dove si parla di sessismo (non mi trovano d'accordo ma passi) oppure di "dissenso politico".

Mi sorprende che qualcuno veda la motivazione politica dove invece non ce ne sia nemmeno l'ombra, come in questo caso. CHI HA SCRITTO QUESTA FRASE E' UN CRETINO, al pari di quel tizio con il giacchetto blu - incaricato di andare a cancellare la scritta incriminata - che si è voluto "distinguere" mettendosi al pari del primo ...incontrando il consenso del Vicesindaco Toci che lo ha definito GENIO.

Trovo squallido che il PD altopascese in particolare (ma non solo), veda i fantasmi legando la vicenda al "lavoro" della Giunta altopascese, che resta putroppo TREMENDAMENTE FALLIMENTARE. A cosa si riferiscono quando affermano questo? A chi soprattutto? Se sanno parlino. C'è l'impressione piuttosto che sia in atto una sorta di sciacallaggio al contrario... una tendenza a "far parlare di altro" che non ci convince. Troppe cose di questa amministrazione non sono trasparenti; troppe le situazioni (alcune anche molto gravi) che non ci convincono e che reputiamo a dir poco illegittime. Il PD stia tranquillo, di questo vogliamo parlare; la politica altopascese vuol discutere di temi, l'unica cosa che interessa davvero ai cittadini.