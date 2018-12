Piana : altopascio



Fagni e Marconi (Lega): "Imu non dovuta, giunta arrogante e prepotente"

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:12

Francesco Fagni e Simone Marconi della Lega di Altopascio denunciano la mancanza di risposte, da parte dell'amministrazione comunale, all'interrogazione su Imu non dovuta.



"Arroganza e prepotenza - attaccano -. Non solo nei nostri confronti ma verso i cittadini che aspettano una risposta. E' inaccettabile che la giunta non risponda ad una interrogazione così importate con l'imminente scadenza della rata a saldo Imu".



"L'argomento - spiegano - l'avevamo già sollecitato durante il consiglio comunale del 5 novembre e la giunta non fu chiara nella risposta soprattutto sulla questione dell'imu. Perciò ci siamo impegnati a presentare un'altra interrogazione più dettagliata, a firma di tutti i consiglieri di minoranza, dove si richiedeva l'elenco puntuale dei comparti decaduti e da quale data. Tale interrogazione l'abbiamo inoltrata il giorno 12 novembre e, ad oggi, ancora non abbiamo ricevuto risposta. Non lo chiediamo per noi quanto per tutte le persone interessate al pagamento dell'imu con scadenza in questi giorni".



"Ci chiediamo - concludono - se questo ritardo non sia appositamente voluto per far pagare ai cittadini un qualcosa che non devono con conseguenti contenziosi nei confronti del comune. Denunciamo che la legge prevede che il sindaco risponda entro 30 giorni. Siamo fuori tempo!"