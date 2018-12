Piana : altopascio



Festeggiate le coppie altopascesi che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di matrimonio

lunedì, 17 dicembre 2018, 17:55

18 coppie altopascesi che nell'arco del 2017 hanno festeggiato i 50 e 60 anni di matrimonio: le ha premiate l'amministrazione D'Ambrosio con una cerimonia commossa e molto partecipata in Sala Granai (piazza Ospitalieri), durante la quale il sindaco ha consegnato loro un libretto-ricordo. L'occasione è servita anche per riflettere su quanto non sia sempre facile gestire la quotidianità, ma è proprio per questo che la testimonianza di una vita insieme è l'esempio più forte di come sia possibile costruire un progetto e un futuro di vita condivisa.

Ecco le coppie: Giulia Saroni e Natalino Pistoresi; Orietta Niccolai e Nevio Marconi; Stefania Banti e Vittorio Buti; Annamaria Sonatori e Rossano Giorgetti; Rosa Rizza e Antonio Felice Piagno; Romana Muraretto e Luciano Rizzato; Maria Chiaravallo e Mario Angeloni; Rosa Mastrodomenico e Rocco Tamburiello; Adua Satin e Ivan Di Vita; Uriana Bindi e Demarino Fiorini; Giuseppina Sarti e Manlio Maionchi; Angiola Giampieri e Pasquale Marzano; Giovanna Marchetti e Leopoldo Federici; Gemma Tocchini e Elio Pellegrini; Mariella Panattoni e Piero Giuntoli; Adua Ricciarelli e Nello Orlandi; Luana Casentini e Pier Luigi Innocenti; Maria Piccirillo e Gennaro Gagliardi.