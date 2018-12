Piana : altopascio



Fino al 50 per cento di riduzione sulle rette del nido nel 2019

sabato, 29 dicembre 2018, 17:16

Fino al cinquanta per cento di sconto sulle rette del nido per tutto l'anno. È quanto succederà ad Altopascio nel 2019 grazie al contributo messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione a partire dal 2017 (legge della buona scuola), ed erogato dalla Regione Toscana, per abbattere i costi dei nidi e delle scuole dell'infanzia paritarie. Risorse che già nel 2018 hanno permesso alle famiglie dei bambini che frequentano il nido comunale Primo Volo e il nido domiciliare Le Ciliegine di godere di un considerevole risparmio, in un comune dove la retta per il nido è più bassa del 20 per cento rispetto alla media regionale. Un risparmio che diventerà ancora più consistente nel 2019, visto che il contributo statale è aumentato, passando da 49.818 a 76mila euro.

«Con questa ulteriore riduzione fiscale – commentano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore alla scuola Ilaria Sorini – possiamo aiutare le famiglie in modo concreto e diretto. Fa tutto parte di un progetto preciso: garantire i servizi, garantire la qualità e abbassare per quanto possibile le tasse. L'abbiamo fatto per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, come mensa e trasporto scolastico, e lo facciamo con le rette dell'asilo nido. Il nostro obiettivo è supportare le famiglie e i più giovani e anche per questo motivo tra i primi atti che abbiamo messo a regime c'è stato il prolungamento dell'orario del nido comunale: un intervento sostenuto per la quasi totalità dall'amministrazione comunale, visto che per chi ha scelto il tempo pieno c'è stata una variazione di massimo 20 euro nella retta».

Gli oltre 76mila euro messi a disposizione dal fondo nazionale saranno destinati alla riduzione delle rette per tutto l'anno per circa 52 famiglie, garantendo un abbattimento massimo del 50 per cento sulla spesa mensile. Questo significa, per fare un esempio, che chi paga l'importo più alto sul tempo pieno (320 euro), potrebbe arrivare a spenderne circa 160, con un risparmio annuo consistente. Un risparmio, poi, che per chi oggi si trova nella fascia Isee minima potrà anche significare una contribuzione di poche decine di euro.