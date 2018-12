Piana : porcari



Fornaciari torna sulla DS Smith: “La procedura di VIA ci dice che il progetto è fattibile a certe condizioni"

lunedì, 10 dicembre 2018, 11:24

Il primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari, torna ad intervenire in merito alla questione Ds Smith dopo la conclusione della procedura di VIA in cui le proprie richieste e osservazioni sono diventate prescrizioni.



"Con la conclusione della procedura di VIA su DS Smith - esordisce -, dove partecipano parecchi enti tra cui Asl e Arpat, le nostre richieste e osservazioni sono diventate prescrizioni ovvero: utilizzo del binario per le merci e di mezzi pesanti a metano ed elettrici, monitoraggio del prelievo delle acque di superficie senza danno per l'attività irrigua degli agricoltori, interventi sul depuratore aziendale per l'eliminazione degli odori.

La questione Ds Smith - afferma - è di fatto la costruzione di una terza linea di produzione all’interno dello stabilimento del Frizzone con la conseguente dismissione di una delle due esistenti. Non comprendo come spesso i comitati, ai quali rinnovo l'invito a venire in Comune dove troveranno la mia porta sempre aperta, mescolino le procedure di VIA della DSSmith con le ordinanze che tutti i comuni della Piana emettono in occasione degli sforamenti dei valori di superamento delle polveri sottili.

Informo e ricordo inoltre ai comitati - continua - che il contributo negativo sulla qualità dell'aria costituito da certi tipi di caminetti e da certi tipi di veicoli non li ha appurati certo il sindaco ma organi scientifici e affidabili quali Arpat. Pertanto le ordinanze vengono di conseguenza e anche su quelle sono disponibile ad un confronto con i comitati.

Ora però - incalza - la procedura di valutazione di impatto ambientale è definita e conclusa. Gli organi competenti e in particolare Arpat ed Asl ci dicono che ci sono le dovute garanzie ambientali per il territorio e il sindaco ne deve tenere conto e prendere atto.

Ho sempre detto e sostenuto che non ci sono le condizioni per un nuovo boom industriale - conclude Fornaciari - ma allo stesso tempo credo fermamente nella possibilità di far rimanere sul territorio le aziende esistenti applicando le migliori tecnologie ambientali e costruttive. La procedura di VIA ci dice che questo è fattibile a certe condizioni. Questo è ciò che abbiamo fatto con DSSmith e che faremo anche in altri casi con la consapevolezza che l'ambiente, come il patrimonio produttivo, è un bene e una ricchezza da tutelare e proteggere".