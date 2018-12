Piana



Giovanili Tau Calcio: corsa inarrestabile

lunedì, 17 dicembre 2018, 10:55

Quella delle giovanili del Tau, Allievi Elite, Allievi B, Giovanissimi Elite e Giovanissimi B, è una corsa inarrestabile fatta di vittorie su vittorie.

Anche l'ultima giornata di campionato, infatti, ha visto il dominio amaranto in tutte le competizione.

Così gli Allievi Elitedi mister Giuli che vicono per 8 a 1 contro lo Sporting Arno grazie alle reti di Pratesi, Sauro, che ne insacca tre, Fanani, Gaddini, Amato e Tartarini. Per lo Sporting Arno ci pensa Dondini al 52' a segnare il goal.

I ragazzi di mister Giuli mantengono la seconda posizione in classifica a quattro punti di distanza dalla capolista, Cattolica Virtus. Prossima partita, dopo la pausa natalizia, contro la Forcoli Valdera.

Sporting Arno - Tau Calcio 1 - 8

SPORTING ARNO: Bait, Donnini, Rossi, Sciuto, Costagli, Celoni, Maltinti, Scarlini, Pancotti, Bargioni, Dondini. A disp: Moscarelli, Galli, Bernardini, Petri, Testa, Gjomeno, Sangineto, Russo.

TAU CALCIO ALTOPASCIO:Donati, Gori, Muccioli, Pini, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Magini L., Gaddini. A disp: Abutoaei, Bellucci, Magini G., Margheri, Menconi, Rombi, Tartarini.

RETI: Pratesi, Sauro (3), Fanani, Gaddini, Amato, Tartarini, Dondini.

Non arretrano di un passo gli Allievi Bche allungano le distanze dalle seconde parimerito, Sestese e Cattolica Virtus, con cinque punti di vantaggio.

I ragazzi di mister Bozzi partono subito col piede sull'acceleratore e incontrano una squadra avversaria pronta a rispondere e a farsi pericolosa. Dopo vari tentativi al 18' arriva il goal di Lartini che su punizione di Silvano insacca di testa. Prossima settimana Tau-Olimpia Firenze.

Scandicci - Tau Calcio 0 - 1

SCANDICCI:Fethau, Paggetti, Rossi, Checcucci, Ficini, Zanchi, Corsi, Bonini, Giuntini, Bici, Poggianti. A disp.: Bacigalupo, Piochi, Cherin, Baravelli, Failli, Alessandri, Cellerini, Pinzani.

TAU CALCIO:Abutoaei, Iannello, Pallanti, Marchetti, Filieri, Lartini, Tragni, Silvano, Menconi, Bini, Tavanti. A disp.: Likaj, Lentini, Amorusi, Coppola, Bachini, Bellucci, Marconi.

RETI: Lartini

È di nuovo vittoria anche per i Giovanissimi Elite che segnano 3 reti allo Sporting Arno. Incontro combattuto, disputato molto bene dai ragazzi amaranto che si fanno subito aggressivi. Goal di Vitrani e Quilici nel primo tempo, mentre nel secondo è Manfredi a segnare il 3 a 0. Lo Sporting ci prov con Berti, che regala una rete alla squadra. I ragazzi di mister Pucci sono primi in classifica con 4 punti di vantaggio dalla Cattolica Virtus.

Tau Calcio - Sporting Arno 3 - 1

TAU CALCIO: Di Biagio, Lleshi, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Vitrani, Bartolini, Manfredi, Rocco, Fiorentini G. A disp.: Ilie, Oliva, Giannotti, Gigante, Tirinnanzi, Carmignani, Marioni, Lari.

SPORTING ARNO:Lo Vasco, Sorrentino, Sardelli, Marranci, Ferrmaca, Salliu, Palillo, Pacini Gaeta, Bruni, Scelzo Antonio, Salucci Francesco. A disp.: Maranghi, Di Falco, Poggiolini D., Ianas Marcus Nicolo, Berti, Poggiolini M.

RETI: Berti, Quilici, Vitrani, Manfredi

Partita senza storia per i Giovanissimi B del Tau che vincono per 8 a contro il San Filippo, mantenendo il primo posto in classifica parimerito con il Margine Coperta.

Tau Calcio - San Filippo 8 - 0

TAU CALCIO: Lippi, Fasciana, Taccini, Lazzari, Vellutini, Casani, Maurelli, Pittalis, Zani, Vitolo, Guidi. A disp: Bargellini, Cinelli, Ferrucci, Garofalo, Mariotti, Mennucci.

SAN FILIPPO: Del Greco, De Gennaro, Paolinelli, Raffaelli, El Mchouari, Urbani, Bresciani, Giuntoli, Martino, Santoni, Tortora. A disp: Coku, Checchi, Decanini, Dinelli, Marcucci, Moutawakkil, Salamone.

RETI: Guidi (2), Fasciana, Vitolo, Zani, Pittalis, Ferrucci, Mennucci.