Guido Angelini: “In calo da anni l’indebitamento del comune"

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:33

“L’indebitamento del Comune di Capannori è in calo continuo ormai da anni visto che il valore dei nuovi mutui contratti è inferiore all’importo che il Comune deve rimborsare annualmente per i mutui in essere. Le tariffe dei servizi di asili nido, mensa, trasporti scolastici e rifiuti sono rimaste le stesse dell’anno precedente. Le accuse del consigliere di opposizione Paolo Rontani sono pertanto infondate. Si fa polemica sul nulla utilizzando qualche dato preso qua e là nel bilancio del comune ma senza alcuna analisi seria”. A dirlo è il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Guido Angelini.

“Occorre quindi fare chiarezza – dichiara Angelini -. E’ normale che per realizzare opere pubbliche e progetti a beneficio della popolazione, l’amministrazione comunale debba fare ricorso ai naturali canali di finanziamento provenienti dal sistema bancario e di livello regionale, statale ed europeo tramite la presentazione di importanti progetti. Infatti i mutui vengono utilizzati per investimenti significativi e strategici – prosegue il capogruppo del Pd -. Considerata la vastità del territorio è logico e fisiologico fare ricorso a queste forme di finanziamento per la manutenzione straordinaria dell’ampio parco stradale, per l’edilizia scolastica e per il rispetto di tutte le nuove normative della messa in sicurezza degli edifici”.

“Per quanto riguarda le spese legali riferite dal consigliere Rontani, queste non corrispondono a verità. Sono un quarto di quelle evidenziate e si tratta solo di normali contenziosi tipici di tutte le amministrazioni pubbliche. La realtà di Capannori è fortunatamente ben diversa da quella dipinta da Rontani, perché in questi anni si sono gestite al meglio le risorse disponibili. L’amministrazione del sindaco Menesini ha compiuto ingenti investimenti in tutti i settori strategici mettendo al primo posto la scuola, la sicurezza stradale, gli interventi nel sociale e nella mobilità. Ha inoltre garantito un’elevata qualità dei servizi dando un forte contributo alla coesione sociale e alla crescita della comunità”.