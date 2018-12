Piana



Il comune di Porcari acquista l'immobile Suore Dorotee

lunedì, 31 dicembre 2019, 11:52

Il regalo più bello per i porcaresi arriva l’ultimo giorno dell’anno. Un 2018 che si chiude col botto per l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari che, non senza un grande sforzo da parte di tutti, ha perfezionato in tempo utile la pratica per l’acquisto dell’immobile ex Dorotee, da anni abbandonato e situato nel cuore del paese.

Oggi, 31 dicembre, si è tenuta la stipula dell’atto in Municipio, davanti al Notaio Luca Nannini di Lucca. Di fronte a lui sono comparsi Fulvio D’Angelo, in rappresentanza del Comune di Porcari in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, e Suor Guidalba per l’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea di Lucca. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Leonardo Fornaciari, il vicesindaco Franco Fanucchi, l’assessore al Bilancio Roberta Menchetti, il presidente del Consiglio Francesca De Toffol, i consiglieri incaricati Eleonora Lamandini e David Del Prete, il consigliere di minoranza Massimo della Nina.

Come preannunciato nel consiglio del 29 novembre scorso e poi ratificato dalla delibera votata all’unanimità nella seduta del 27 dicembre, il Comune ha investito la somma di 300 mila euro per aggiungere al proprio patrimonio anche l’immobile delle ex suore Dorotee, che fra spazi coperti e piazzale esterno comprende un’area oltre 2000 metri quadrati.

Si tratta di una operazione ricca di significato per l’intera comunità, resa possibile anche grazie all’intuizione di Roberta Menchetti che ha seguito l’iter amministrativo sin dall’inizio in una corsa quotidiana contro il tempo. “L’atto di acquisto - ha precisato - andava perfezionato entro la fine dell’anno perché ad oggi non vi è ancora la certezza che lo stato centrale permetta di poter disporre nell'anno 2019 delle risorse a disposizione. Ce l’abbiamo fatta e di questo andiamo particolarmente orgogliosi”. Soddisfazione anche per l’Istituto Santa Dorotea: “È un giorno di festa anche per noi - ha dichiarato Suor Guidalba -, siamo felicissime che l’immobile sia tornato nella piena disponibilità della comunità porcarese”.

Il sindaco Fornaciari considera l’acquisizione delle ex Suore Dorotee come una vittoria di tutti. “Desidero ringraziare Roberta per l'impegno profuso in questa procedura tutt'altro che banale - afferma -, prima aprendoci la strada per l’utilizzo delle risorse, poi superando tutti gli scogli burocratici arrivando alla stipula dell’atto entro la fine dell’anno. Rilevo con soddisfazione che anche la minoranza ha compreso il valore e la bontà di questa operazione sostenendola con il voto in consiglio e desidero ringraziare il consigliere Della Nina per essere stato presente oggi all’atto. L’acquisizione delle ex suore Dorotee è un grande traguardo - conclude il sindaco - perché ci consente di restituire ai porcaresi un pezzo della loro storia”.