Piana



Il grande calcio giovanile ancora protagonista ad Altopascio, torna il Memorial Fabio Bresci

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:09

Pisa, Pistoiese, Pontedera oltre ai padroni di casa del Tau Calcio. Saranno queste alcune delle principali protagoniste del Memorial Fabio Bresci, torneo riservato alla categoria Esordienti B (classe 2007) che si terrà ad Altopascio a partire da domenica 23 dicembre e a cui prenderanno parte alcune delle più importanti squadre della Toscana e d'Italia, sia a livello professionistico che dilettantistico.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è dedicata a Fabio Bresci, figura fondamentale per lo sviluppo e la crescita del calcio giovanile e dilettantistico a livello nazionale, scomparso più di un anno fa all'età di 64 anni. Fabio Bresci ha ricoperto per 18 anni il ruolo di capo del Comitato regionale toscano dei dilettanti, arrivando poi a ricoprire, nell'ultimo anno della sua vita, la carica di vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Mai divisivo, mai polemico, Fabio Bresci è sempre stato presente. Da qui la volontà della società amaranto di organizzare una manifestazione per ricordarlo.

Le squadre saranno divise in 4 gironi da quattro squadre ciascuno. Ogni formazione affronterà le avversarie in gare di sola andata. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno poi alla fase ad eliminazione diretta, con quarti di finale (in programma l'1 gennaio), semi finali (5 gennaio) e finali (6 gennaio).

"La nostra società si è sempre impegnata molto per dare ai ragazzi un certo tipo di educazione: perché a calcio si gioca sì con i piedi ma anche con la testa e un giocatore che creda nei valori dell'umiltà, del sacrificio e del rispetto per gli altri non solo sarà una persona migliore ma avrà anche maggiori possibilità di arrivare in alto in un mondo ricco di insidie e distrazioni come quello del calcio - dichiara il presidente del Tau Calcio Antonello Semplicioni -. Questi valori erano molto importanti per Fabio Bresci, una persona che è stata fondamentale per la crescita e lo sviluppo del calcio giovanile e dilettantistico in Toscana e anche a livello nazionale. Spero quindi che anche questa seconda edizione possa avere ancora maggior successo della prima e che sia un momento importante per diffondere quei valori di lealtà e rispetto in cui Fabio credeva".

Questa la composizione dei gironi.

Gruppo A: Tau Calcio, Picchi Livorno, Sestese, Poggibonsi.

Gruppo B: Pontedera, Capezzano, Academy Tau, Montecatini.

Gruppo C: Pisa, Venturina, Oltrera, Atletico Lucca.

Gruppo D: Pistoiese, Tarros, Forte dei Marmi, Ponsacco.