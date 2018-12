Piana



Il vicesindaco Fanucchi chiede una grande esercitazione di protezione civile per la Butangas

venerdì, 7 dicembre 2018, 13:12

"Una grande esercitazione di Protezione Civile che simuli un incidente rilevante sul territorio di Porcari". È stata la richiesta del vice sindaco e assessore alla Protezione civile del comune di Porcari, Franco Fanucchi, nel corso della riunione tenuta mercoledì scorso nella quale si sono esaminati i possibili scenari che si potrebbero verificare in caso di incidente alla ditta Butan Gas e le relative procedure da mettere in atto previste dal piano di emergenza.

Una richiesta che ha trovato la massima collaborazione da parte di tutti. "Ringrazio tutte le componenti interessate - aggiunge Fanucchi - a partire dall'azienda Butan Gas, per arrivare alle varie forze dell'ordine, Prefettura, Vigili del Fuoco, Provincia, Polizia Stradale, Rfi rete Ferroviaria, Enel e Arpat, che hanno dato il loro contributo. Mi preme sottolineare infine che il comune di Porcari da tempo sta lavorando ad un manuale che prossimamente verrà recapitato in tutte le famiglie di Porcari e che riguarda l'informativa e i comportamenti da tenere in tutte le emergenze che interesseranno la protezione civile. Stiamo lavorando a stretto contatto con le due aziende a rischio di incidente rilevante Butan e Cires le quali stanno collaborando in maniera fattiva alla stesura del manuale a stretto contatto con il nostro ufficio di Protezione civile".

Una volta ultimato e spedito il manuale, inizieranno gli incontri con la popolazione nelle varie zone del paese per illustrarne i contenuti e informare quindi i cittadini.