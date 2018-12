Piana



In centro a Capannori la passeggiata dei Babbi Natale

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:49

Entrano nel vivo a Capannori il programma degli eventi natalizi progettato dal neonato gruppo di commercianti cittadini che sfocerà poi nel 2019 nella creazione di un nuovo Centro commerciale naturale in collaborazione con Confcommercio.



Domenica 16 è in programma infatti la "Christmas Run", una passeggiata per le vie del centro che prenderà il via alle 14,30 di fronte alla Pasticceria Pracchia per poi snodarsi all'interno del capoluogo e fare ritorno al punto di partenza. Requisito fondamentale per la partecipazione – aperta a tutti, commercianti e non – sarà quello di indossare indumenti a tema natalizio: gli organizzatori – sotto il coordinamento di Marco Bertini – offriranno alla modica cifra di 5 euro un cappellino di Babbo Natale e una merenda a fine passeggiata.



Lungo il percorso verrà effettuata animazione. Ad arricchire ancora di più la giornata, spazio a negozi aperti, mercatino artigianale, prodotti tipici, laboratori per bambini e una esposizione di trattori storici. La manifestazione nasce in collaborazione con il Comune, la Misericordia di Capannori e la società Acque Spa.