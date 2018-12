Piana



In tanti alla giornata contro la violenza sulle donne a Porcari

domenica, 2 dicembre 2018, 13:59

In tanti non hanno voluto mancare ieri (1 dicembre) alla giornata indetta dal comune di Porcari per riflettere sul delicatissimo tema della violenza sulle donne.



Prima "La luce delle donne" ha illuminato Porcari grazie alla presenza del vicequestore, dottoressa Silvia Cascino, che ha regalato ai numerosi presenti una testimonianza lucida e concreta su un fenomeno che sembra non avere fine.



Poi la passeggiata in rosso che ha attraversato le vie del paese. Donne e uomini che hanno indossato almeno un indumento o un accessorio di quel colore e hanno marciato tutti insieme per dire basta alla violenza.



Si ringraziano Cif Porcari, Porcari Attiva, Terziario Donna Lucca, Punto Handy, Atletica Porcari e Croce Verde Porcari.