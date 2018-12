Piana : porcari



Inaugurato il nuovo sgambatoio in via Cavanis, prima area attrezzata per gli amici a quattro zampe

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:57

Sono stati il presidente del Consiglio Francesca De Toffol e il Consigliere incaricato David Del Prete a tagliare il nastro del nuovo sgambatoio di via Cavanis, ricavato su un'area comunale grazie anche alla consulenza tecnica del Dr. Ambrogio Pagani. Si tratta della prima struttura pubblica riservata agli amici a 4 zampe della Piana Lucchese, che nasce dalle richieste dei tanti cittadini che hanno un cane e adesso potranno usufruire di un'area a loro dedicato. Un luogo recintato e sicuro, attrezzato con una fontana, una panchina e un erogatore di sacchetti per la raccolta degli escrementi.

"L'avevamo annunciato in campagna elettorale - hanno dichiarato i due giovani amministratori - e oggi quella promessa diventa realtà. Non è un caso l'aver scelto questa collocazione perché in questo quartiere siamo già intervenuti con una serie di interventi per renderlo più vivibile e a misura d'uomo e così intendiamo a fare anche in futuro. Un grazie alla consigliera di opposizione Chiara Favilla che insieme a noi ha lavorato in Commissione per dare le gambe a questo progetto. E, infine, un appello al senso civico dei cittadini per aiutarci a tenere questo luogo sempre pulito e ordinato".

All'interno dell'area i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, in ogni caso sotto la vigile responsabilità dei loro padroni che dovranno fare in modo di non arrecare danni alle persone, agli altri animali e alle strutture. Naturalmente, se si è consapevoli che il proprio animale possa risultare aggressivo, si raccomanda l'uso della museruola.

Con l'avvio del nuovo anno saranno anche organizzati corsi di addestramento per cani tenuti da una professionista del settore.