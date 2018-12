Piana : porcari



Inizia "Tempi di reazione"

martedì, 4 dicembre 2018, 14:08

Inizia domani, mercoledì 5 dicembre, “Tempi di reazione - l’intuizione fra musica, parola e danza ”, l'attesa rassegna internazionale che trasformerà SPAM! in un think tank nazionale sul tema dell'improvvisazione interdisciplinare. Sono molte infatti le iniziative che si susseguiranno nei cinque intensi giorni di programmazione.

Il programma della serata di apertura, dopo un'accoglienza conviviale intorno a un piatto caldo (h19.30) e la prima 'Conversazione sul presente' condotta da Roberto Castello (h20.30), prevede due performance senza precedenti: l'incontro di Eugenio Sanna, chitarrista di fama internazionale e docente di musica improvvisata presso il Dipartimento di Musica Elettronica e Contemporanea della New York University, con Enrico Castellani (Leone d'argento per l'innovazione teatrale alla Biennale di Venezia nel 2016), e con Andrea Cosentino, (attore-performer, in nomination per l'assegnazione del Premio UBU 2018).

Fra le due performance un intervallo conviviale con dolci e vino offerto da Equinozio, la bottega equa e solidale.

Oltre a trovare fresche di stampa le prima copie dell'annuario della rivista “Kaiak. A phylosophical journey” e ricche bibliografie tematiche, il pubblico potrà conoscere Repulp, un virtuoso progetto di riciclo di plastiche di seconda vita che sta prendendo le mosse dal nostro territorio. Le gradinate per il pubblico sono state infatti interamente realizzate con i primi prototipi di pallet prodotti in questo materiale.

Per maggiori informazioni sul programma della rassegna: www.spamweb.it

I posti sono limitati, è indispensabile la prenotazione (info@spamweb.it)

una rassegna a cura di ALDES, con il patrocinio della Provincia di Lucca e del Comune di Capannori

con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Barga Jazz, Repulp, Comune di Lucca, Comune di Porcari, Fondazione Cavanis di Porcari



INFO

info@spamweb.it - mob. +393483213503

biglietto intero: 15 euro

biglietto operatori e studenti: 3 euro

under 18: omaggio

Abbonamento 5 serate: 50 euro

evento FB > https://www.facebook.com/events/185937285645384/

> i posti sono limitati: necessaria prenotazione scrivendo a info@spamweb.it

Il biglietto include cibo e bevande, conferenza e due spettacoli brevi

necessario tesseramento annuale a SPAM! (3 euro)