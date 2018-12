Piana



La bellezza del presepe di Tofori

lunedì, 24 dicembre 2018, 11:33

di gabriele muratori

Nel suggestivo colle su cui sorge la secolare chiesa di Tofori, nel comune di Capannori, negli scantinati della sagrestia, come tutti gli anni, si può ammirare l'affascinante presepe natalizio, ideato e realizzato dal lavoro certosino di un gruppo di parrocchiani del paese.



Nell'incantevole percorso interno, con luce soffusa e sotto le note delle tradizionali musiche natalizie, si possono ammirare i vari aspetti dei momenti della nascita di Gesù. I vari palchetti messi in mostra, rappresentano con tutta la loro bellezza e magnificenza, il paesaggio di Betlemme con la rappresentazione delle toccanti caratteristiche della vita dell'epoca. Il castello d'Erode, il momento dell'annunciazione, il passaggio di Maria e Giuseppe in cerca di rifugio, sono alcuni dei momenti salienti raffigurati nei "quadri" realizzati con la paziente cura dei toforesi artigiani, che con encomiabile attenzione hanno costruito il presepe riprendendo nei minimi dettagli tutti i particolari più suggestivi e simbolici.



Il presepe di Tofori, aperto tutti i pomeriggi di sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30, nonché la notte di Natale dopo la Santa Messa, sarà visibile fino al prossimo 13 gennaio.