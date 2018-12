Piana



La Farmacia Biagi Capannori vince anche contro il Versilia Basket

sabato, 29 dicembre 2018, 08:40

Quarto successo di fila per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. Dopo il successo nel derby di Castelnuovo fa un'altra vittima illustre superando il Versilia Basket 63-57 e avvicinandosi a grandi passi alla zona play-off. Un successo in rimonta per i ragazzi di coach Bernabei, andati sotto di 6 alla prima sirena e dietro di un punto all'intervallo. A risolvere tutto è stato un ultimo quarto da incorniciare (18-9 il parziale) che ha permesso il sorpasso in volata. Con la fine dell'anno termina anche il girone d'andata e il 10 gennaio la squadra affronterà in casa il Ficeclum Fucecchio.

CAPANNORI: Lombardi 11, Dini 2, Puccinelli, Del Dotto 2, Barsotti 16, Panzino 6, Piochi, Ghiarè 22, Franchini ne, Paoletti ne, Masini 4. All. Bernabei