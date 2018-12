Piana



La Porcari che Vogliamo: "Bene l'acquisto dell'immobile delle Suore Dorotee"

lunedì, 31 dicembre 2019, 11:07

Il gruppo "La Porcari che Vogliamo" esprime la propria posizione in merito all'acquisto dello storico immobile di via del Centenario.



"Come gruppo - esordisce - abbiamo espresso il nostro voto favorevole in consiglio comunale relativamente a tale operazione in considerazione sia del prezzo di assoluto favore praticatoci dall’ Istituto religioso, a cui va il nostro personale ringraziamento, ma anche dell’oggettiva inderogabilità dell’atto, da perfezionarsi entro il 31 dicembre. L'immobile in oggetto, posizionato nel centro del paese, è un simbolo della nostra comunità cui Porcari è particolarmente legato".

"Dopo la chiusura della scuola elementare che vi era ospitata - conclude -, questa area è andata via via degradandosi. È per questo che ci auguriamo ora che si proceda ad un suo effettivo recupero in modo da riconsegnare realmente questo simbolo al paese. È quello che tutti si aspettano e sul quale vigileremo nell'esclusivo interesse della comunità".