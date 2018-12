Piana



La ricerca e la cura del talento: ad Altopascio incontro con Giuliano Rusca

giovedì, 6 dicembre 2018, 13:14

Un momento di confronto e di riflessione sui valori dello sport e su cosa significhi fare calcio giovanile di alto livello nel 2018. È questo il tema che sarà sviscerato durante l'incontro organizzato dal Tau calcio Altopascio, dal titolo "La ricerca e la cura del talento" in programma per domani (venerdì 7 dicembre) dalle 17.30 in sala dei Granai in piazza Ospitalieri, Altopascio. Relatore dell'incontro sarà Giuliano Rusca, responsabile dell'attività di base dell'Inter. L'incontro, ad ingresso libero, è rivolto ad atleti, allenatori e dirigenti e vuole essere un importante momento di confronto sulla crescita di giovani atleti, sia dal punto di vista tecnico che umano.

La filosofia alla base del lavoro del Tau Calcio è rappresentata dal principio secondo cui la crescita umana del ragazzo debba andare di pari passo con quella sportiva. Per la società amaranto, infatti, un campione deve essere tale sia dentro che fuori dal campo. L'incontro con Giuliano Rusca sarà un'ulteriore occasione per approfondire questo aspetto e sottolineare ancora una volta il forte legame che unisce il Tau alla società nerazzurra.

L'incontro rientra nel percorso della Scuola calcio Elite, progetto promosso dalla Figc e di cui il Tau fa parte. Per ottenere questo importante riconoscimento sono richiesti specifici requisiti tra i quali l'iscrizione all'attività ufficiale "Piccoli Amici", un programma di sviluppo del settore giovanile, convenzioni con le scuole e la promozione di un piano e di incontri formativi. L'appuntamento con Giuliano Rusca è il primo organizzato quest'anno dalla società del presidente Antonello Semplicioni a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi.