Lavoratori delle Cartiere Carrara in sciopero

giovedì, 13 dicembre 2018, 17:37

Domani 14 dicembre dalle ore 11,30 alle ore 14,30 e poi dalle ore 14 alle ore 15 i lavoratori delle Cartiere Carrara dello stabilimento in via Tazio Nuvolari (PIP di Carraia) scenderanno in sciopero e effettueranno un presidio davanti ai cancelli d'ingresso dello stabilimento.

L'iniziativa decisa dalla RSU d'intesa con SLC CGIL e FISTEL CISL Territoriali , è il terzo sciopero che viene indetto per la vertenza sul rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale. I due precedenti scioperi hanno ottenuto una massiccia adesione da parte dei lavoratori e un altrettanta massiccia adesione è attesa anche in questa occasione.