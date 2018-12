Piana



Lazzareschi (FI): "Ordinanza anti-smog, caos su viale Europa"

mercoledì, 5 dicembre 2018, 10:25

Il consigliere comunale Daniele Lazzareschi di Forza Italia attacca l'amministrazione di Capannori sull'ordinanza di circolazione contro l'inquinamento e sul caos di questa mattina in viale Europa.



"Credo veramente - esordisce - che siamo oltre al ridicolo, all'inverosimile. Ancora una volta il sindaco di Capannori emette un'ordinanza di circolazione contro l'inquinamento e sa benissimo che ci sono voluti 10 anni per avere una centralina lungo il viale Europa richiesta da comitati, da me personalmente ed altri, che finalmente è stata posizionata".



"Mi piacerebbe sapere - incalza - anche i risultati di questa centralina posizionata al vecchio cimitero di Marlia. Detto questo si continua ancora a rimpallarsi per continuare a coltivare l'orticello, le decisioni vanno prese non è più pensabile di poter transitare su queste strade rese ormai ancora più pericolose da marciapiedi ambo i lati dove tutti andiamo in fila indiana e lo smog è triplicato".



"Detto questo - dichiara - questa mattina ancora un'altra castroneria, la scarificazione ed eventuale asfaltatura di viale Europa. Questo è il caos che si presenta questa mattina fra una sorta di camion che ambo i sensi nonostante il divieto messo da amministrazione di Capannori passa chiunque e dovunque".



"È vergognoso - conclude - che si emettano ordinanza di spegnimento di caminetti di traffico limitato e nei giorni di traffico limitato si prova con enormi e lunghe code di diesel e i motori accesi in fila indiana. Fatevi un esame di coscienza e se non siete in grado di amministrare lasciate la sedia".