L'impegno di Menesini per il 2019: due nuove rotonde sulla via Pesciatina

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:21

di eliseo biancalana

Liberare la via Pesciatina dai semafori, realizzando due nuove rotonde. È l'impegno per il 2019 del sindaco di Capannori Luca Menesini, che ha presentato il progetto durante l'incontro per lo scambio di auguri con i giornalisti, che si è svolto nel primo pomeriggio di oggi presso la pasticceria "Il Girasole".

Le due rotonde saranno una all'incrocio con via della Madonnina e l'altra all'intersezione con via dell'Ave Maria. Entrambe avranno un diametro di 11 metri. A complemento delle opere sono previsti pure nuovi marciapiedi, piste ciclabili e uno spartitraffico tra le due rotonde. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio pubblico, da 25 posti, sull'area ora di proprietà della Banca del Monte, con la quale dovrebbe essere raggiunto un accordo per la vendita o altrimenti il comune procederà all'esproprio. Saranno oggetto di possibili espropri anche alcune strisce di terreno necessarie alla realizzazione delle nuove opere.

A detta del sindaco, le due nuove rotonde verranno a costare almeno mezzo milione di euro. Per il reperimento delle risorse economiche, il comune guarda con interesse ai fondi messi a disposizione dal bando regionale sulla sicurezza stradale. In merito alla tempistica, Menesini conta di finire l'iter burocratico e di finanziamento entro maggio 2019, mentre i cantieri dovrebbero aprire nella seconda metà dell'anno, quindi dopo le prossime elezioni comunali. Il sindaco non ha nascosto di mettere in conto qualche dubbio tra i commercianti della zona, come già accaduto ai tempi della realizzazione della rotonda di Zone, ma è convinto che i fatti gli daranno ragione.

Menesini ha inoltre detto che sono ormai pressoché conclusi i lavori di riqualificazione dell'ex casello di Carraia e quelli a "La frana" di Ruota. Ha invece rimandato a un successivo momento la rivelazione del programma di lavori pubblici che intende proporre agli elettori per farsi rieleggere sindaco. Ha comunque anticipato che il suo programma si muoverà nel segno dell'attenzione alla riqualificazione dei centri urbani e alla "utenza debole", ovvero pedoni e ciclisti.