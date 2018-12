Piana



Matrimonio a Porcari, la sposa arriva su un trattore

sabato, 15 dicembre 2018, 18:07

Sono porcaresi doc e stanno insieme ormai da tempo. E oggi (15 dicembre) Veronica e Gianfranco hanno coronato il loro sogno d'amore pronunciando il fatidico sì in Comune, davanti al sindaco Leonardo Fornaciari.

Con una particolarità: la sposa si è presentata in piazza Felice Orsi non a bordo della tradizionale Limousine, ma di un fiammante trattore rosso. In rosso anche l'autista chaperon, amico di famiglia che ha addobbato il suo mezzo per l'occasione allestendo sulla parte posteriore una sorta di divano bianco. L'idea molto originale della sposa ha destato l'interesse del paese in un freddo mattino di dicembre, visto che il corteo con in testa il trattore ha attraversato le vie del paese prima di arrivare alla meta. A Veronica e Gianfranco gli auguri di tutta l'amministrazione comunale.