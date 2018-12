Piana



Mercatini, concerti, divertimento e pista di pattinaggio: Altopascio è Natale

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:57

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini, spettacoli, concerti, manifestazioni sportive. E ancora spazi dedicati ai bambini con laboratori, truccabimbi, gonfiabili, spettacoli sul ghiaccio, shopping natalizio, stand gastronomici, la Casa di Babbo Natale e anche una caccia al tesoro. Ecco "Altopascio è Natale", il ricchissimo programma natalizio pensato dall'amministrazione comunale di Altopascio in collaborazione con le associazioni del territorio e grazie al sostegno di Vannucci Piante, Martinelli Impianti, Paquini e Bini e Pagano Business&Pallets. Una serie di appuntamenti che copriranno tutto il periodo delle feste – dall'8 dicembre al 6 gennaio – e che coinvolgeranno tutto il paese. Gli appuntamenti si concentreranno prevalentemente nel fine settimana, mentre la pista di ghiaccio sarà attiva tutti i giorni, da mattina a sera. Si comincia sabato 8 dicembre con i mercatini di Natale e tanti spazi dedicati ai più piccoli con truccabimbi, gonfiabili, esperienze di equitazione e molto altro. «Natale è il periodo dell'anno in cui le persone si riuniscono per passare del tempo insieme all'insegna dell'allegria – spiegano il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio e l'assessore alla cultura Martina Cagliari – per questo abbiamo realizzato un calendario di eventi adatto soprattutto ai più giovani e alle famiglie, per trascorrere tutti insieme il periodo delle festività e farsi coinvolgere a pieno dallo spirito natalizio. Ringraziamo tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito alla definizione di un calendario così ricco, ce n'è davvero per tutti i gusti: Altopascio sarà di nuovo protagonista con un mese pieno di eventi e iniziative che attrarranno persone in paese anche da fuori».

Il programma. Davvero ricco il programma degli appuntamenti, con iniziative in programma in ogni weekend fino al 6 gennaio. Immancabili i mercatini di Natale che saranno allestiti in via Cavour e saranno aperti dalle 8 alle 20 sabato 8 dicembre, domenica 9 e domenica 16 dicembre. Sabato 8 dicembre, sempre in via Cavour ci sarà anche l'esibizione della Band dei Babbi Natale. Sempre in via Cavour, domenica 9 dicembre alle 15.30 ci sarà l'esibizione del corpo musicale G. Zei. Ancora musica protagonista sabato 15 dicembre con l'esibizione della scuola di musica "Musicalmente" in programma a partire dalle 15.30 sotto il loggiato del Comune. Musica e danza saranno presenti anche nella giornata di domenica 16 dicembre. Dalle 16 alle 18 in piazza Tripoli si terrà l'esibizione delle scuole di danza "Soul Dance" e "Simply Dance Academy". A seguire, in sala dei Granai ci sarà il saggio musicale degli allievi dell'Accademia Geminiani. Anche il Lago di Sibolla sarà abbracciato dall'atmosfera natalizia. Venerdì 21 dicembre dalle 14.30 alle 16.30, nella riserva naturale si terrà l'incontro dal titolo "Stelle di Natale, siamo sicuri di conoscerle così bene?" un laboratorio che ci trasformerà in scienziati pronti a scoprire i segreti delle piante simbolo del Natale. Per partecipare è richiesta la prenotazione al 338.6553603 e un contributo di 5 euro. Appuntamento imperdibile sabato 22 dicembre quando, alle 18.30, alla pista di pattinaggio ci sarà uno spettacolo sul ghiaccio ispirato al lungometraggio Disney "Frozen". Domenica 23 dicembre spazio al podismo con la tradizionale corsa "Corri con Babbo Natale", con partenza prevista per le 8. Nel pomeriggio invece sarà la volta del concerto degli insegnanti dell'Accademia Gemignani, in piazza Vittorio Emanuele alle 16.30. Il giorno della vigilia Babbo Natale girerà per le case (a cura della Misericordia di Altopascio, per prenotazioni: 0583 25109). Giovedì 3 gennaio il corpo musicale G. Zei sarà di nuovo protagonista. Alle 21, al teatro Puccini si terrà infatti il classico Concerto di Capodanno.

Per i più piccoli. Moltissime le iniziative pensate appositamente per i più piccoli. In piazza Tripoli l'8 e 9 dicembre ci saranno i gonfiabili e truccabimbi. Altri gonfiabili e giochi per bambini saranno presenti al Christmas Village che sarà allestito in piazza Vittorio Emanuele e sarà aperto il 15, 16, 22, 23, 29 e 30 dicembre e il 5 e 6 gennaio. Laboratori per bambini fino a 8 anni sono in programma (8, 15, 22 dicembre e 5 gennaio) in sala Granai dalle 15.30 alle 18.30. Prenotazione obbligatoria al 328.6633242. Per tutti i bambini che lo vorranno ci sarà anche la possibilità di provare ad andare a cavallo grazie alle esperienze di equitazione organizzate dal centro ippico Il Colle in piazza Ospitalieri (8, 9, 15, 16, 22 e 23 dicembre) dalle 11 alle 19.

Nella mediateca di piazza Ospitalieri sarà allestita anche la Casa di Babbo Natale che sarà aperta dalle 15.30 alle 18.30 il 9, 16 e 23 dicembre e, in una speciale versione dedicata alla Befana, anche il 6 gennaio. Sabato 22 dicembre sarà poi la volta della caccia al tesoro con "Caccia ai tesori di Altopascio!", iniziativa curata da Avis in collaborazione con l'associazione Natura di mezzo. Infine, nel giorno di Befana, in sala Granai ci sarà uno speciale appuntamento dedicato alla lettura, curato dai volontari dell'associazione Nati per leggere. "Una calza piena di storie", questo il titolo dell'iniziativa, è rivolto ai bambini e alle loro famiglie e si terrà dalle 16.30 alle 17.30 (per bambini da 3 a 6 anni) e dalle 17.30 alle 18.30 (per bambini da 0 a 3 anni).