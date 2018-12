Piana



Monte Pisano, consegnate le firme, da Lucca e Capannori un importante contributo

lunedì, 3 dicembre 2018, 16:42

Sono state consegnate questa mattina le firme cartacee a favore del Monte Pisano, concorrente nel nono censimento dei "Luoghi del Cuore" del Fai. All'incontro hanno partecipato Fabiola Franchi, dell'associazione 'Amici della Certosa di Pisa' a Calci; Serena Frediani, assessore del Comune di Capannori e Fabio Barsanti, consigliere comunale di Lucca.

"Anche grazie alle moltissime firme, sia cartacee che online, raccolte nei comuni di Lucca e della Piana - afferma in una nota Fabiola Marchi - ce la possiamo fare. Attualmente il Monte Pisano concorre per i primi posti della classifica, rientrando così in una posizione che consentirà di ottenere degli importanti finanziamenti per ripristinare la sicurezza idrogeologica di un vasto territorio devastato dall'incendio del ‪24 settembre‬."

"La risposta dei lucchesi è stata esemplare - dichiarano Serena Frediani e Fabio Barsanti - e la sensibilità dimostrata ci ha reso orgogliosi di aver partecipato a questa mobilitazione per un territorio che è patrimonio di tutti. Dalla raccolta fuori dal Porta Elisa fino ai tanti moduli che sono stati fatti girare attraverso il passaparola, e con il coinvolgimento di associazioni, commercianti e semplici cittadini, Lucca e Capannori hanno dato un contributo importante per questa campagna ambientale ma anche sociale, con quasi 3000 firme cartacee. Anche il voto online si è dimostrato uno strumento efficace, grazie alle varie iniziative di sensibilizzazione portate avanti sui social."



"Se, come ci auguriamo, il Monte Pisano riuscirà a vincere la sfida - conclude la nota - avremo raggiunto un importante risultato che sarà anche dimostrazione di come sia possibile lavorare in modo serio e trasversale per tutelare un bene comune. Adesso non rimane che incrociare le dita ed attendere l'esito definitivo, che sarà reso noto nel mese di febbraio."