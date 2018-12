Piana : porcari



Musica, cabaret e teatro amatoriale: ecco la stagione teatrale dell'auditorium Cavanis

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:05

di eleonora pomponi coletti

L’auditorium di Porcari torna ad essere luogo di cultura, e lo fa con un programma ricchissimo che va da gennaio ad aprile 2019; per questo la Fondazione Cavanis ha deciso di pubblicizzare gli eventi con due pubblicazioni diverse: la prima per il programma valido per i mesi di gennaio e febbraio e la seconda per i mesi di marzo e aprile.

La prima novità di quest’anno è nel tradizionale concerto del 1° gennaio; il concerto, infatti, eseguito sempre da soli professionisti, quest’anno invece sarà eseguito dall’Orchestra Giovanile Cavanis (costituita nel 2018) diretta da Roberto Presepi, e affiancata per l’occasione da quattro professionisti che aiuteranno ad alzare il livello della performance.

Altra novità molto importante sta nell’aggiunta della “rassegna musical”; rassegna fatta con e per giovani.

Ci sarà uno spettacolo per ogni mese, il venerdì sera, che vedrà sul palcoscenico un ragazzo di Porcari, Nikolas Torselli, che ha partecipato a diversi musical a livello nazionale, e che sarà il fiore all’occhiello di questi appuntamenti.

Sempre presente invece la tradizionale rassegna “chiarodiluna”, già presente da diversi anni nel programma, alla quale il pubblico porcarese si è dimostrato particolarmente legato.

Appuntamento importantissimo quello con gli “spettacoli per famiglie”, che quest’anno porterà a Porcari il celebre Alessandro Benvenuti con il suo ultimo lavoro “un comico fatto di sangue”.

La collaborazione tra Fondazione Cavanis e La Cattiva Compagnia porta da qualche anno a Porcari (e non solo) il progetto Lucca Teatro Festival, dedicato al Teatro per le famiglie.

I due spettacoli successivi a quello di Alessandro Benvenuti ( giovedì 7 marzo ore 21) saranno la domenica pomeriggio e sono due spettacoli adatti anche a bambini molto piccoli; il primo domenica 10 marzo alle 17 “Il Canto del Coccodrillo” e il secondo domenica 17 marzo ore 17 “Pollicino”.

Quest’anno come due anni fa sarà presente la “vetrina prime visioni” (che si svolgeranno sabato 23 marzo e domenica 24 in vari orari della giornata e ad ingresso gratuito); vetrina che il Lucca Teatro Festival organizza dando l’opportunità a compagnie teatrali che fanno spettacoli per ragazzi di portare delle prime visioni assolute; in questa occasione saranno ospitati vari operatori teatrali a livello nazionale per visionare gli spettacoli, rendendo questo appuntamento molto importante per le compagnie.

Sul territorio porcarese sono presenti ben sette compagnie teatrali (tra professionisti e non), ciò dimostra che il teatro nella tradizione di Porcari è molto radicato. Questo fa si che le compagnie che si esibiranno lo faranno portando in scena una buona fetta di tradizione del proprio territorio.

I biglietti avranno il costo di 8 euro per gli interi e di 6 per i ridotti; per quel che riguarda gli spettacoli di “Chiarodiluna” il costo sarà di 7 euro per gli interi e di 5 per i ridotti.

Per info & prenotazioni: Biblioteca Comunale 0583/211884 ( lunedì, mercoledì e venerdì 15.30 -18, martedì e giovedì 10 – 14); per gli spettacoli di “chiarodiluna”: Rita 320/6320032 oppure contattare fitalucca@gmail.com .

Eleonora Pomponi Coletti