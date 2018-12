Piana



Notte di Capodanno, l'appello del sindaco di Porcari: "Usiamo il buonsenso

sabato, 29 dicembre 2018, 12:01

Ridurre al minimo l'uso di fuochi pirotecnici perché il Capodanno deve essere una festa per tutti. È l'appello del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ai propri concittadini in vista della notte tradizionalmente più lunga dell'anno.



"Invito tutti a usare il buonsenso - dice il sindaco - affinché la sera del 31 dicembre non si trasformi in un bollettino di guerra ma resti un'occasione di gioia e divertimento. Mi appello al senso di responsabilità di tutti e ricordo che è illegale l'acquisto, la detenzione e lo sparo di fuochi che non rispettino le norme di legge in fatto di fabbricazione. Inoltre, faccio presente che l'eventuale uso di fuochi o petardi deve avvenire in luoghi aperti e non affollati, lontano dalle abitazioni in modo da recare meno disturbo possibile a persone e animali. Già, gli animali. Anche loro - conclude il sindaco - hanno pieno diritto a trascorrere una fine d'anno in un clima di gioia e serenità".