Piana



"Maggioranza in consiglio ovvero l'arroganza del potere"

domenica, 30 dicembre 2018, 17:34

Opposizioni di nuovo all'attacco nei confronti della maggioranza che ancora una volta, attraverso una inusuale procedura di emergenza, approva una pratica in consiglio comunale in barba al rispetto delle normali procedure previste in una normale gestione della cosa pubblica. Per le minoranze di centro destra, non è rimasto che confrontarsi duramente durante la seduta consiliare di venerdì scorso, ed attaccare frontalmente sindaco e maggioranza che gestiscono il potere in maniera a loro dire arrogante e nell'assoluto disprezzo delle istituzioni democraticamente elette dai cittadini.

"La pratica riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche approvata in data 28 dicembre dal consiglio comunale - chiosano i rappresentanti di Alternativa Civica, Forza Italia, Unione di Centro e Energie per l'Italia - è stata l'ennesimo atto di arroganza di questa amministrazione guidata PD. Non si trattava di discutere di noccioline, ma di quelle società appunto partecipate dal comune in cui i cittadini mettono i loro soldi. Perché sebbene si sapesse la data perentoria entro la quale questo provvedimento andasse approvato, la maggioranza si è ben guardata di farla discutere nella commissione competente come si dovrebbe fare".

"E' vero che in casi di somma urgenza le pratiche possono essere discusse ugualmente - prosegue la nota del centro-destra capannorese - ma questi casi stanno diventando un po' troppi e poi nello specifico si sapeva da tempo che la pratica in questione doveva essere discussa, non era certo una questione di urgenza o imprevista".

Quindi Celli (nella foto), Martinelli, Rontani, Marchi, Masini, Lazzareschi e Lencioni puntano il dito sull'incapacità di governare del Pd e dei suoi alleati, buoni solo a procedere a colpi di maggioranza, impedendo in modo autoritario, di far svolgere al consiglio comunale, le sue prerogative.

"Allora come mai - vanno avanti i consiglieri di Alternativa Civica, Unione di Centro, Forza Italia e Energie per l'Italia - non convocare una commissione per tempo? Come mai la convocazione (il giorno prima del consiglio) non è arrivata in via ufficiale, ma con un semplice messaggio whatsapp, come fosse l'invito al compleanno del compagno di classe del proprio figlio?".

"Questo dimostra la totale incapacità organizzativa e amministrativa dell'attuale amministrazione che come al solito esclude le minoranze da qualsiasi discussione in barba alla tanto sbandierata trasparenza e con atti di forza approva e delibera ciò che più le torna comodo. Per questo noi gruppi di centro destra non abbiamo partecipato alla votazione, perché sarebbe stata l'ennesima presa in giro. Fa sorridere che il Pd si lamenti tanto del nostro governo nazionale riguardo alle commissioni parlamentari quando nel nostro comune agisce dimostrando esattamente il contrario. Se le commissioni non si fanno quando governano loro va bene, mentre se non le fanno gli altri no? Quale è la ratio del loro ragionamento? Quando comando io faccio come mi pare, non discuto, non presento progetti, non coinvolgo gli altri. A nostro parere - concludono i consiglieri di centro-destra - le istituzioni vanno gestite seriamente, in modo trasparente e coinvolgendo tutti gli attori interessati ma non facendo tutto ciò che si vuole solo perché si è vinto. Ma che democrazia è questa? Noi non ci stiamo e crediamo che anche i cittadini se ne siano resi conto e che siano pronti a cambiare questa amministrazione arrogante, prepotente, non trasparente, il prossimo 26 maggio".