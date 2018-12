Piana : altopascio



Nuove pensiline e wi-fi gratuito: al via la manifestazione d'interesse

giovedì, 27 dicembre 2018, 16:47

Nuove pensiline per gli autobus, wi-fi gratuito in centro storico e nuove transenne parapedonali: l'amministrazione D'Ambrosio dà il via a una serie di interventi di decoro urbano sul territorio comunale.

A giorni, infatti, verrà pubblicata la manifestazione d'interesse per individuare il soggetto più idoneo per procedere con i lavori, che hanno l'obiettivo generale di migliorare l'aspetto e la vivibilità del paese.

«Sono piccoli interventi di decoro urbano, ma necessari e molto attesi – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci –Soprattutto per quanto riguarda le nuove pensiline, visto che quelle esistenti sono vecchie, risalgono addirittura alla fine degli anni Ottanta e quindi si sono progressivamente deteriorate: questo intervento risponde anche alla volontà di migliorare le condizioni dei pendolari e di tutti coloro che usufruiscono del trasporto pubblico locale. Allo stesso modo, inoltre, vogliamo installare postazioni per il wi-fi gratuito in centro sia per i turisti, che negli ultimi anni sono aumentati, sia per i residenti, vista anche l'alta concentrazione di persone, spesso e volentieri giovani, che vivono, frequentano e si ritrovano nelle piazze centrali e lungo il corso. Il nostro obiettivo è rendere Altopascio un luogo sempre più vivibile, bello da vedere oltre che da frequentare, un luogo dove le persone possano ritrovarsi e stare insieme».

La postazione Wi-fi verrà installata in piazza Ricasoli, mentre le pensiline da sostituire sono quelle di Marginone, di Altopascio, in piazza Benedetto Croce/Viale Europa e in via Fratelli Cervi, e di Badia Pozzeveri in via Catalani. La nuova pensilina di Spianate, invece, rientrerà nel progetto più complessivo di rifacimento e rinascita della piazza centrale della frazione.