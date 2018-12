Piana



Parte l’intervento di riqualificazione del centro socio-sanitario del Turchetto

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:27

Come già anticipato nei mesi precedenti, nel periodo gennaio - dicembre 2019, il centro socio sanitario del Turchetto, nel comune di Montecarlo, resterà chiuso per consentire i lavori di ampliamento e ristrutturazione in funzione di una più idonea collocazione delle attività e dei servizi attualmente afferenti il distretto e nella prospettiva di costituire una nuova Casa della Salute che includa nella struttura anche i medici di medicina generale.



I lavori previsti, ma anche le misure alternative programmate, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi ed il direttore della zona distretto Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luigi Rossi.



Insieme a loro anche: per il Comune di Montecarlo l’assessore Ugo Lunardi e Paolo Anzilotti (responsabile ufficio tecnico); per l’Asl: Enrico Raggi (responsabile Cup Aziendale), Valeria Furno (posizione organizzativa coordinatrice sportelli Asl), Michele Riccio (ufficio tecnico), Ermenegildo Mei (responsabile prelievi ambito Lucca), Roberta Stefani (prelievi Lucca), Sergio Mura (Logistica ambito Lucca).

A seguito della riapertura dei finanziamenti dell'ex articolo 20 per l'annualità 2008, bloccati dalla finanziaria del tempo, e al successivo accordo tra Regione Toscana e Ministero, è stato infatti possibile dare il via alla progettazione per la riqualificazione del centro socio-sanitario. Il progetto ha percorso il necessario iter normativo, per essere consegnato al Comune, che, a seguito dell'indizione di una conferenza dei servizi ha validato ed approvato il progetto esecutivo. E’ stata quindi indetta la gara per la direzione dei lavori e successivamente quelle relative ai lavori.



Azienda sanitaria e Comune sono infatti d’accordo sul fatto che, in relazione alla crescente domanda di assistenza primaria da parte del cittadino ed al flusso di utenza, l’offerta dei servizi può e deve essere migliorata dal punto di vista quali-quantitativo, sia per le prestazioni erogate (anche in ragione della particolare posizione geografica della struttura), sia nell’accoglienza.



Per questo motivo è stato ritenuto indispensabile prevedere un ampliamento della struttura, contestualmente ad una diversa collocazione delle attività presenti, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore chiarezza e semplicità nei percorsi e di ottimizzare le risorse umane e tecnologiche disponibili.



L’intervento che partirà nel mese di gennaio 2018 (il cantiere da febbraio) permetterà infatti di riqualificare e rendere più funzionale la struttura, con grande attenzione anche alle misure di efficientamento energetico.Il rinnovato centro socio-sanitario andrà ad inserirsi nell’offerta di servizi territoriali che la Zona Distretto Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest offre ai propri cittadini, con l'intento, oltre che di limitare la mobilità verso le Aziende sanitarie limitrofe, di attuare una presa in carico globale per i soggetti non autosufficienti e di integrare maggiormente l'offerta in base ai reali bisogni della popolazione afferente alla struttura. E’ stato deciso, tra l’altro, di inserire nella struttura i medici di medicina generale, facilitando così i processi di riorganizzazione della sanità territoriale, costituendo una vera e propria Casa della Salute, afferente alla AFT "La Francigena", che comprende i territorio di Porcari, Capannori (in parte), Altopascio, Montecarlo e Villa Basilica, come modello di integrazione dei servizi socio-sanitari.



Per il periodo di chiusura del presidio distrettuale - come evidenziato nel corso della conferenza stampa odierna - l'Azienda sanitaria ha elaborato un piano che permetterà ai cittadini, in una necessaria fase di transizione, di avere sicuramente delle risposte locali per i servizi di prossimità (prelievi, prenotazioni, sportelli amministrativi, servizi domiciliari) e delle risposte di zona per la parte specialistica.



Per tutto il periodo interessato dai lavori si provvederà infatti al provvisorio trasferimento e ricollocazione delle attività e dei relativi operatori presenti nel presidio, mantenendo le stesse modalità di erogazione del servizio, a garanzia di utenti e degli operatori stessi, con modalità che sono state descritte dal dottor Rossi e dagli altri rappresentanti dell’Azienda sanitaria.

Queste nel dettaglio le nuove sedi previste.



Medicina specialistica territoriale: poliambulatorio della Casa della Salute di Marlia;



servizio prelievi: centro sanitario di Capannori e sedi delle Misericordia di Altopascio e Montecarlo e della Croce Verde di Porcari;



prestazioni CUP di primo livello: potranno essere garantite dalle farmacie presenti sul territorio, nella Casa della Salute di Marlia e nel centro sanitario di Capannori, oltre ad un potenziamento già attuato del call center;



altre prestazioni amministrative: saranno erogate nella Casa della Salute di Marlia e nel centro sanitario di Capannori, oltre che on line per le operazioni possibili;



assistenza sanitaria territoriale: servizio infermieristico AFT Francigena, in idonei spazi individuati nella sede del Dipartimento della Prevenzione di Capannori;

Assistenza psichiatrica: centro sanitario di Capannori;



Attività consultoriali (consultorio secondario): centro sanitario di Capannori;



Attività di riabilitazione (infanzia - adolescenza): centro sanitario di Capannori e Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca.



Nel periodo della chiusura l’amministrazione comunale di Montecarlo procederà ad una serie di interventi di riqualificazione dell’area con focus sulla piazza Pietro Nenni. Interventi mirati al ricambio della pubblica illuminazione, in primis, assieme al decoro urbano della piazza che sarà liberata dalla sosta dei mezzi pesanti e conservato a parcheggio la cui fruizione, per volontà dell’amministrazione, resterà gratuita per gli utenti.