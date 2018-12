Partito il servizio di perlustrazione serale dell’associazione carabinieri

Altri articoli in Piana

martedì, 18 dicembre 2018, 16:27

La piscina comunale di Capannori si arricchisce di attività. Proprio in questi giorni hanno preso il via dei corsi dedicati alle persone non vedenti e ipovedenti a prezzi agevolati e con l’assistenza di un istruttore qualificato.

martedì, 18 dicembre 2018, 15:45

Partiranno a gennaio i lavori per rendere più sicuro l’incrocio all’Osteria di Lammari. Sono previsti un attraversamento pedonale a chiamata, un sistema per rilevare le infrazioni al codice della strada e un secondo braccio semaforico in via delle Ville

martedì, 18 dicembre 2018, 15:01

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, il comunicato delle segreterie territoriali FISTel-Cisl e SLC-Cgil, rappresentanza sindacale unitaria Cartiere Carrara stabilimento di Carraia

martedì, 18 dicembre 2018, 13:05

Nuovo scambio formativo per le scuole altopascesi. Nei giorni scorsi, infatti, l'Istituto comprensivo della cittadina del Tau ha ospitato due insegnanti svedesi, provenienti dall'istituto Birkaskolan di Ekero (Stoccolma, Svezia), impegnate in attività di job-shadowing all'interno del progetto Erasmus+ intitolato “Unity in Diversity”

lunedì, 17 dicembre 2018, 17:55

18 coppie altopascesi che nell'arco del 2017 hanno festeggiato i 50 e 60 anni di matrimonio: le ha premiate l'amministrazione D'Ambrosio con una cerimonia commossa e molto partecipata in Sala Granai (piazza Ospitalieri), durante la quale il sindaco ha consegnato loro un libretto-ricordo

lunedì, 17 dicembre 2018, 15:59

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, senza vento capace di disperdere le Pm10, i Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso una nuova ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli...