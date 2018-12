Piana



Piscina comunale, attivati corsi per persone non vedenti e ipovedenti

martedì, 18 dicembre 2018, 16:27

La piscina comunale di Capannori si arricchisce di attività. Proprio in questi giorni hanno preso il via dei corsi dedicati alle persone non vedenti e ipovedenti a prezzi agevolati e con l’assistenza di un istruttore qualificato. La novità è frutto di un accordo fra la Capannori Servizi, società gestrice dell’impianto sportivo, e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uic) sezione di Lucca.

“Un altro tassello per rendere la piscina comunale sempre più vicina alle esigenze dei cittadini – commenta il presidente della Capannori Servizi, Pierangelo Paoli -. Siamo fermamente convinti che lo sport debba essere per tutti perché è capace di unire e di contribuire al benessere psicofisico delle persone. Per questo in collaborazione con l’Uic di Lucca, grazie all’interessamento del presidente Massimo Diodati, abbiamo attivato questo corso dedicato ai non vedenti. Stiamo inoltre studiando ulteriori novità per il 2019”.

I corsi per non vedenti e ipovedenti si svolgono su richiesta degli interessati, con i quali vengono concordati gli orari delle attività. Per ogni informazione è comunque possibile contattare la segreteria della piscina al numero 0583/429818.

Nel frattempo sta proseguendo l’iter amministrativo per la realizzazione di una nuova palestra destinata al preriscaldamento degli atleti della piscina e alla fisioatletica e alla costruzione di un edificio che ospiterà tre depositi esterni per materiali liquidi. I lavori, finanziati dal Comune di Capannori, saranno eseguiti nei primi mesi del 2019 e non incideranno sull'attività sportiva.

L’amministrazione comunale, inoltre, intende realizzare un terzo lotto di lavori all’impianto. Per questo ha partecipato al bando “Sport e Periferie” dell’Istituto per il credito sportivo per l’ottenimento di un finanziamento relativo a un progetto di riordino tecnico funzionale della struttura sportiva esistente. I lavori, dal costo di circa 470 mila euro, interesseranno vari aspetti fra cui la realizzazione di uno spogliatoio dedicato alle persone con disabilità con accesso diretto al piano vasca e migliorie agli impianti di illuminazione ed elettrici.