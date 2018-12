Porcari rinnova il suo messaggio di pace

Altri articoli in Piana

martedì, 4 dicembre 2018, 14:08

Inizia domani, mercoledì 5 dicembre, “Tempi di reazione - l’intuizione fra musica, parola e danza ”, l'attesa rassegna internazionale che trasformerà SPAM! in un think tank nazionale sul tema dell'improvvisazione interdisciplinare. Sono molte infatti le iniziative che si susseguiranno nei cinque intensi giorni di programmazione

martedì, 4 dicembre 2018, 13:11

Sarà dedicato alle politiche a contrasto della povertà il convegno "La famiglia al centro. Alleanze e buone prassi" che si svolgerà giovedì 6 dicembre al teatro Arté di Capannori a partire dalle 9

martedì, 4 dicembre 2018, 12:16

“La ristrutturazione dello stadio comunale deve necessariamente passare da una gara di evidenza pubblica”. Lo afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Porcari Franco Fanucchi, che conferma l’interesse manifestato dalla società sportiva Academy Porcari

martedì, 4 dicembre 2018, 12:03

Dopo l’ennesimo caso registrato questa mattina a Porcari, dove alcuni ragazzi sono nuovamente rimasti a piedi a causa del mezzo CCT Nord-Vaibus strapieno, il sindaco Leonardo Fornaciari non può non sottolineare il suo profondo disappunto

martedì, 4 dicembre 2018, 09:36

Cinque vittorie in cinque partite per le squadre del Basket Femminile Porcari. Un enplein che gratifica tutto l’ambiente gialloblu per il lavoro che con grande impegno viene portato avanti in palestra tutti i giorni

lunedì, 3 dicembre 2018, 21:25

Il primo cittadino di Altopascio, Sara D'Ambrosio, interviene dopo aver partecipato, a Lucca, all'incontro sugli assi viari previsto per la giornata di oggi