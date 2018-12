Piana



"Pregustando il Natale": a Verciano secondo fine settimana con mercatini e stand gastronomici

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:26

Casette di legno con prodotti artigianali ideali per i regali, stand gastronomici con bontà locali e bavaresi, il villaggio di Santa Claus dove incontrare Babbo Natale e un laboratorio di cucina per bambini. Sono questi gli elementi caratteristici della manifestazione "PreGustando il Natale – Arte sapore & co" che, dopo il successo dello scorso fine settimana, anche domani (sabato 8) e dopodomani (domenica 9) dalle 10 alle 20 si prepara ad accogliere tante persone nel centro di Verciano. Ad organizzare l'evento, giunto alla dodicesima edizione e divenuto uno degli appuntamenti caratteristici del Natale Nella Piana di Lucca, è L'Associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano in collaborazione con il Comune di Capannori.

Sabato, dopo l'apertura degli stand, alle 11 sarà sfornata la focaccia calda del forno a legna con possibilità di assaggi gratuiti. Alle 12 apriranno gli stand gastronomici con prodotti della tradizione; piatto speciale del giorno sarà la zuppa alla frantoiana con l'olio novo. Alle 12.30 inizierà la "Festa bavarese" con salsiccia arrostita, wurstel, birra e strudel. Alle 15 il centro di Verciano sarà animato dal concerto itinerante dei "Cantori di Tereglio" mentre alle 15.30 Babbo Natale riceverà i bambini nella sua casetta. Alle 21 è in programma la tombola nella chiesa di Santo Stefano.

Domenica protagonista sarà ancora la focaccia calda (dalle 11) mentre il piatto del giorno degli stand gastronomici (apertura ore 12) sarà la farinata del contadino. Gli amanti dei prodotti bavaresi, inoltre, dale ore 12.30 potranno gustare tante specialità. Dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà una delle novità della manifestazione, il laboratorio di cucina "Mangiamiamoci e i bambini verso il Natale" (è richiesta la prenotazione). Alle 15 Babbo Natale riceverà i bambini nel suo villaggio mentre alle 16 ci sarà il convegno sull'alimentazione "Buono e Sano, Vicino non Lontano" con la partecipazione straordinaria di Ivo Poli, presidente dell'Associazione Città del Castagno e altri importanti ospiti.

Per ulteriori informazioni: www.verciano.it