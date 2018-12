Presentazione del libro "Marlia. Comunità, storia e territorio"

Altri articoli in Piana

venerdì, 14 dicembre 2018, 13:06

Il tratto di autostrada tra Lucca Est e il casello del Frizzone a Capannori gratuito: questo l'impegno e la proposta dell'onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d'Italia) che intende portare avanti sia con le istituzioni che con gli organi preposti, soluzione che considera ottimale in attesa della realizzazione dell'asse viario est-ovest

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:53

Il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, interviene decisa per salvare e realizzare il raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia e il sottopasso di Altopascio

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:49

Entrano nel vivo a Capannori il programma degli eventi natalizi progettato dal neonato gruppo di commercianti cittadini che sfocerà poi nel 2019 nella creazione di un nuovo Centro commerciale naturale in collaborazione con Confcommercio.

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:12

Francesco Fagni e Simone Marconi della Lega di Altopascio denunciano la mancanza di risposte, da parte dell'amministrazione comunale, all'interrogazione su Imu non dovuta

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:20

Bama di scena su un campo che definire difficile é un eufemismo. I rosablu scenderanno, oggi pomeriggio, sul parquet del PalaBalducci di Pontassieve. Gli avversari si trovano al momento a quota 6 in classifica, nella zona playout ma mai classifica fu più bugiarda

giovedì, 13 dicembre 2018, 17:37

Domani i lavoratori delle Cartiere Carrara dello stabilimento in via Tazio Nuvolari (PIP di Carraia) scenderanno in sciopero e effettueranno un presidio davanti ai cancelli d'ingresso dello stabilimento. L'iniziativa decisa dalla RSU d'intesa con SLC CGIL e FISTEL CISL Territoriali , è il terzo sciopero che viene indetto per la...