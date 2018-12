Piana



Primo successo stagionale per la Promozione della Polisportiva Capannori

lunedì, 3 dicembre 2018, 09:05

Prima vittoria nel campionato di Promozione per la Farmacia Biagi Capannori che vince in rimonta sul campo del Basket Team Pistoia (76-78) con la tripla sulla sirena dell'ultimo arrivato Ghiarè, classe '97. Per i ragazzi di coach Bernabei, ancora alle prese con assenze importanti, sono due punti pesantissimi che potrebbero far invertire la tendenza della stagione.



Capannori: Ghiaré 17, Barsotti 18, Masini 13, Aytano 11, Panzino 9, Andreini 7, Lombardi 3, Del Dotto, Puccinelli, Franchini, Piochi. All. Bernabei.



Bella vittoria anche per il gruppo Under 20 che ha vinto in casa contro l'Us Livorno (65-57) una partita guidata nel punteggio fin dai primi minuti.



Capannori: Paoletti 17, Puccinelli 15, Franchini 13, Romoli 7, Del Carlo 7, Mariani 4, Fumelli 2, Avdaj, Piazzolla, Cecchi, Lorenzi, Iacopetti. All. Bernabei.