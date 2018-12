Protocollo d'intesa per valorizzare il tema della memoria storica

Altri articoli in Piana

lunedì, 31 dicembre 2019, 18:01

Tante le aspettative per la stagione agonistica 2019 dell’Amazzone lucchese Ylenia Carbonari, cavaliere children del Team sportivo del Centro Equitazione La Luna di Lucca

lunedì, 31 dicembre 2019, 11:52

Il regalo più bello per i porcaresi arriva l’ultimo giorno dell’anno. Un 2018 che si chiude col botto per l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari che, non senza un grande sforzo da parte di tutti, ha perfezionato in tempo utile la pratica per l’acquisto dell’immobile ex Dorotee, da anni abbandonato...

lunedì, 31 dicembre 2019, 11:07

“Ora confidiamo nel suo recupero in modo che venga riconsegnato realmente al paese." Questa la posizione del gruppo La Porcari che Vogliamo in merito all'acquisto dello storico immobile di via del Centenario

domenica, 30 dicembre 2018, 17:34

Opposizioni di nuovo all'attacco nei confronti della maggioranza che ancora una volta, attraverso una inusuale procedura di emergenza, approva una pratica in consiglio comunale in barba al rispetto delle normali procedure

domenica, 30 dicembre 2018, 14:17

Sono dieci i bersaglieri altopascesi morti durante la Prima Guerra Mondiale. Si chiamano Zeffiro Benedetti, Alberto Borrini, Iacopo Carrara, Guglielmo Collodi, Vincenzo Mazzanh, Franco Nelli, Alfredo Pagni, Pietro Riccomi, Roberto Seghetti e Angiolo Italo Tonini

sabato, 29 dicembre 2018, 17:26

Senza variazioni a livello tariffario, rimaste invariate con il rinnovo di tutte le agevolazioni previste per le fasce più deboli, il bilancio consentirà dal primo gennaio la piena operatività di tutti gli uffici comunali