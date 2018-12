Piana : capannori



Quattro nuove auto per la polizia municipale: due sono ecologiche

lunedì, 10 dicembre 2018, 16:58

Il parco mezzi della polizia municipale e della protezione di Capannori sarà presto più versatile e meno inquinante. All’inizio del 2019, infatti, saranno messi in servizio quattro nuovi mezzi grazie a un investimento realizzato dall’amministrazione comunale. In particolare due di questi sono ad elevato rispetto ambientale: una vettura ibrida benzina / elettrica e un simil- fuoristrada alimentato a gpl che potrà essere impiegato anche dalla protezione civile. Il terzo mezzo, anch’esso a disposizione della protezione civile, è un quattro ruote motrici. Il quarto è un veicolo polifunzionale che potrà essere utilizzato come ufficio mobile.

“Questo investimento va nell’ottica di rafforzare due settori strategici per l’amministrazione comunale, la sicurezza urbana e la protezione civile – spiega l’assessore alla sicurezza urbana Lia Micciché -. Accanto a iniziative che vedono parte attiva la comunità, come i gruppi Whatsapp e il controllo di vicinato, abbiamo infatti attivato progetti per incrementare la presenza degli agenti sul territorio, come i pattugliamenti notturni e serali e il rafforzamento dell’organico con nuove assunzioni. L’acquisto dei veicoli si inserisce proprio in questo percorso. Vogliamo, cioè, che la polizia municipale sia dotata di mezzi efficienti e in grado di meglio adattarsi alle esigenze dei nuovi servizi. Come amministrazione comunale siamo da sempre fautori della mobilità sostenibile; per questo intendiamo dare il buon esempio ai cittadini con l’acquisto di un mezzo ad alimentazione ibrida, tecnologia pulita e innovativa, e a gpl, altra tipologia di carburante con vantaggi per l’ambiente. Entrambi, inoltre, ci faranno abbattere i costi di gestione visti gli alti chilometraggi cui i mezzi di servizio vanno necessariamente incontro”.

I quattro nuovi mezzi sostituiranno quelli più vecchi e a maggiore percorrenza in dotazione alla polizia municipale. Proprio in questi giorni si stanno ultimando le pratiche amministrative che porteranno entro la fine del 2018 ad effettuare l’ordine. Il prossimo anno, secondo quanto stabilito da un apposito piano approvato dall’amministrazione, saranno acquistati ulteriori mezzi da mettere a disposizione degli uffici, ad esempio dei tecnici per i sopralluoghi.