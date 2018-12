Piana



Quilici: "Amministrative, Lega Toscana presente a Capannori"

venerdì, 28 dicembre 2018, 08:46

Dopo la partecipazione alle ultime elezioni amministrative di Altopascio e di Lucca, il commissario provinciale Ilaria Quilici annuncia che Lega Toscana ha tutta l'intenzione di essere presente e fornire il proprio contributo per la nuova elezione del prossimo sindaco di Capannori.



"Speriamo che nel gruppo di opposizione di centro destra - esordisce il commissario - si arrivi a breve all'individuazione di un candidato sindaco in opposizione all'uscente sindaco Menesini, una personalità che auspichiamo possegga una professionalità acquisita nell'ottica di una buona competenza amministrativa, e che abbia le caratteristiche tali da poter risollevare le sorti di un comune che in 5 anni ha portato avanti una politica inconcludente dove si è puntato solo sull'immagine e non sui problemi concreti e reali che hanno afflitto i capannoresi".

"Pensiamo alle strade dissestate - spiega -, ai soldi spesi in opere superflue, ai soldi investiti negli anni per un aeroporto arrivato al dissesto, a finanziamenti ottenuti per realizzare cattedrali nel deserto come il polo calzaturiero a Segromigno, senza agevolare invece i cittadini per calare una tassazione anche locale, un esempio tra tutti le bollette di Ascit per la raccolta differenziata o la tassazione comunale Imu su seconde case. E per ultimo ma non meno importante una politica sociale più equa che tenga conto anche dei bisogni dei capannoresi in difficoltà".

"Puntiamo su un programma - sottolinea Quilici - la cui partenza è quella di coinvolgere i cittadini a partecipare e a produrre istanze e suggerimenti, con la consapevolezza che partendo dai problemi comuni del territorio si possono sicuramente riavvicinare alle urne tanti delusi, demotivati da una politica da cui non si sentono rappresentati".

"Invitiamo tutti coloro che credono in una seria prospettiva di miglioramento del benessere comune - conclude il commissario - a contattarci alla nostra mail (legatoscanalucca@libero.it) per fare squadra e contribuire a quella svolta che Capannori aspetta da 15 anni".