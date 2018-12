Piana



Ricco il week-end di "Altopascio è Natale"

sabato, 15 dicembre 2018, 11:50

Tornano anche questo fine settimana gli appuntamenti con "Altopascio è Natale", il programma natalizio promosso dall'amministrazione comunale per addobbare a festa il paese per un mese intero, fino al 6 gennaio. Moltissimi gli appuntamenti in programma con la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, i mercatini e moltissime attività dedicate ai più piccoli.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza della Magione, è in funzione tutti i giorni fino al 24 dicembre con questo orario: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19, mentre il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 23; la domenica con orario continuato dalle 10 alle 20. Dal 25 dicembre fino al 6 gennaio, invece, l'orario sarà per tutti i giorni dalle 10 alle 23, mentre il 31 dicembre si potrà pattinare e festeggiare così l'arrivo del nuovo anno per tutta la notte.

Domani, domenica 16, l'appuntamento è con i mercatini di Natale, meteo permettendo. In piazza Ospitalieri tornerà "Tutti in sella!", con il centro ippico "Asd Il Colle", mentre in piazza Vittorio Emanuele sarà come entrare nel Christmas Village, con i giochi gonfiabili. Nel pomeriggio, grande gioia per adulti e bambini con Casa di Babbo Natale, che aprirà alle 15.30 in Mediateca (piazza Ospitalieri).

Si prosegue con l'esibizione delle scuole di danza Soul Dance e Simply Dance Academy, in piazza Tripoli dalle 16 alle 18. Ancora la musica protagonista in sala dei Granai con il saggio musicale degli allievi dell'Accademia Geminiani in programma dalle 18 alle 19,30.